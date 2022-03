Nowe reguły wypłacania Covid Statutory Sick Pay - co się zmienia od 24 marca?

Od 24 marca 2022 roku w życie wchodzą zmiany w zakresie covidowego Statutory Sick Pay (SSP). Co się zmieniło? O czym trzeba wiedzieć i pamiętać? Zapraszamy do lektury!

Zmiany dotyczące koronawirusowego zasiłku chorobowego są częścią rządowego programu "Living with Covid" uruchomionego w lutym 2022 roku. Zmiany i późniejsze rewizje w zakresie SSP zostały wprowadzone w marcu 2022 i obowiązują od dnia 24 marca. Przypomnijmy, Covid Statutory Sick Pay to tygodniowa kwota zasiłku chorobowego dla tych pracowników, którzy nie mogą pracować i muszą poddać się izolacji z powodu wykrycia zakażenia Covid-19. Minimalna kwota, jaką pracownik otrzymuje z tego tytułu wynosi 96.35 funta, ale pracodawca może zdecydować się na wypłatę wyższej stawki. Covidowe SSP może być wypłacane nie dłużej, niż przez 28 tygodni.

Jakie zmiany zostały wprowadzone pod koniec marca?

Jak podaje serwis "The Evening Standard" zasiłek z tytułu covidowego Statutory Sick Pay będzie wypłacany nie od pierwszego dnia choroby nieobecności w pracy, ale dopiero od czwartego dnia nieobecności w pracy. Przypomnijmy, w marcu 2020 roku brytyjski rząd dostosował reguły związane z minimalnie ośmiodniową absencją w pracy, aby osoby, które zakaziły się koronawirusem mogły liczyć na wsparcie już od pierwszego dnia izolacji.

Zmiany w związku z SSP wpłyną również na Employment and Support Allowance (ESA). Jak podaje "The Evening Standard" osoby uprawnione muszą teraz odczekać siedem dni, aby ubiegać się o ten zasiłek. Osoby chore lub niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc ESA w wysokości do 74,70 GBP tygodniowo, w zależności od okoliczności. Uprawnienie do otrzymywania pomocy z tytułu Employment and Support Allowance wymaga, aby samozatrudniony lub pracownik opłacił wystarczającą ilość składek na ubezpieczenie społeczne w ciągu ostatnich dwóch do trzech lat. Osoby pobierające zasiłek dla osób poszukujących pracy lub SSP nie są uprawnione do ubiegania się o ESA.

Co z Covid Statutory Sick Pay?

Inne zmiany, które również zostały niedawno wdrożone, polegają na tym, że nie ma już prawnego wymogu samoizolacji, nawet jeśli wynik testu na koronawirusa jest pozytywny. Z kolei bezpłatne testy na obecność Covid0-19 nie będą już dostępne od 1 kwietnia 2022 roku.