Zmiany w aplikowaniu o EKUZ wchodzące w życie od 1 października 2021 roku

Fot: Pxhere

Uwaga, zmiany w składaniu wniosków o EKUZ! Od 1 października 2021 roku nie będzie można aplikować o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) przez e-mail. Aplikowanie online będzie możliwe tylko przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub przez ePUAP.

Osoby starające się w Polsce o uzyskanie EKUZ stracą możliwość aplikowania za pośrednictwem e-maila. Jedynym sposobem złożenia wniosku w tej sprawie będzie aplikacja za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub poprzez platformę ePUAP. Rzecz jasna starać się można o EKUZ nie tylko zdalnie, ale również osobiście, w dowolnym punkcie lub delegaturze NFZ lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, kierując swoje podanie na adres dowolnego punktu lub delegatury NFZ. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie za miesiąc, konkretnie 1 października 2021 roku.

Czym jest EKUZ i jak działa?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia osoby ubezpieczonej w Polsce w innym państwie należącym UE lub EFTA. Jak czytamy na łamach oficjalnego serwisu NFZ dokument ten wydaje się oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Jakie leczenie obejmuje EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Obywatel RP ma prawo do leczenia:

niezbędnego i nieplanowanego,

w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,

na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Otrzymasz EKUZ, jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Uprawnione do rzeczonych świadczeń są:

oso­by ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),

osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Jakie kraje obejmuje EKUZ?

EKUZ funkcjonuje w ramach wyjazdów turystycznych czy zawodowych w krajach należących do UE, a także w Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz Wielkiej Brytanii.

Po więcej szczegółów na ten temat odsyłamy na oficjalną stronę polskiego NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/