Lecący do Londynu Polacy nie zostali wpuszczeni na pokład samolotu linii RyanAir. Grupa 33 osób, w której znajdowało się również 2 obywateli UK, utknęli w punkcie kontroli straży granicznej podczas sprawdzania...

Do zakupowego szaleństwa Black Friday pozostało zaledwie kilka godzin. Ale czy warto jest zarywać noc i stać w długich kolejkach, żeby załapać się na największe zniżki?

Terroryści wspierający ISIS nawołują do przeprowadzenia ataku terrorystycznego podczas rozpoczętego turnieju tenisowego Wimbledon.

Czy zdawaliście sobie sprawę, że aż trzy czwarte warzyw i owoców nigdy nie trafia do sprzedaży i zostaje wyrzucona? Powód jest dość prosty i może wydawać się absurdalny – wszystko dlatego, że niektóre...

Theresa May zapowiedziała, że jeśli najpóźniej w połowie przyszłego tygodnia nie będzie postępu w rozmowach międzypartyjnych ws. Brexitu, to rozmowy te nie będą kontynuowane. Najbliższe 7-8 dni będzie...

Chcecie głosować w wyborach na burmistrza Londynu? Macie jeszcze kilka godzin, żeby się zarejestrować!

5 maja odbędą się wybory do Zgromadzenia Londyńskiego i na burmistrza Londynu. Jeśli chcecie wziąć udział w głosowaniu, to musicie się zarejestrować, a zostało Wam na to jeszcze tylko kilka godzin! Obywatele...