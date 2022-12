Zmiany od 1 stycznia w rachunkach za energię mogą wprowadzić zamieszanie

Klienci wszystkich głównych dostawców energii w Wielkiej Brytanii mogą być zdezorientowani po otrzymaniu informacji o zmianie cen od 1 stycznia. Wielu z nich zaniepokoiła wiadomość o zmianach.

Temat rachunków za energię oprócz cen żywności i stóp procentowych jest obecnie jednym z najbardziej drażliwych, dlatego informacja o zmianach cen energii od 1 stycznia dla wielu mieszkańców Wysp okazała się stresująca.





Zmiany cen rachunków za energię

Otrzymanie wiadomości o zmianie cen zaniepokoiło wielu klientów w czasie, gdy ceny już dramatycznie wzrosły, a rachunki dla wielu osób są trudne do zrozumienia.

Wszyscy najwięksi dostawcy energii potwierdzili BBC, że wprowadzają zmiany w swoich cenach na początku 2023 roku. Ale zmiany prawdopodobnie dodadzą tylko pensy, a nie funty, do rachunków.

Rząd twierdzi, że typowy roczny rachunek nadal będzie wynosił 2500 funtów, jednak maksymalne stawki są aktualizowane. Od początku stycznia będzie to miało wpływ na 12 regionów energetycznych Wielkiej Brytanii i oznacza, że ​​dostawcy mogą zmieniać swoje ceny dostosowując je do nowych maksymalnych poziomów.

Jak ustalane są ceny energii?

Rządowa gwarancja ceny energii oznacza, że ​​przeciętny klient korzystający ze standardowej zmiennej taryfy płaci 34 pensy za kilowatogodzinę (kWh) za energię elektryczną i 10,3 pensa za kWh za gaz. Przy tych stawkach gospodarstwo domowe o typowym zużyciu energii zapłaci 2500 funtów rocznie.

Jednak stawki są tylko średnią. Istnieją różne stawki w zależności od tego, w którym z 12 regionów Wielkiej Brytanii mieszkamy i jak płacimy rachunki - przez polecenie zapłaty, ze zwykłych rachunków lub z licznika przedpłat.

Co ważne - rząd zaktualizował stawki gwarantowanych cen energii od 1 stycznia, więc firmy mogą dokonywać niewielkich zmian cen dla prawie każdego klienta.

O ile zmieniają się rachunki?

Ogólnie rzecz biorąc, wzrost rachunków ma być niewielki, więc klienci są proszeni o to, aby nie panikować, jeśli otrzymają e-mail z informacją o nowej cenie. Chociaż dla większości będą to niewielkie zmiany, to pojawią się też różnice w zależności od gospodarstwa domowego.

Największe zmiany dotyczą klientów płacących miesięczne lub kwartalne rachunki za energię. Ceny rosną we wszystkich 14 obszarach, zarówno za gaz, jak i energię elektryczną, przy czym największe zmiany dotyczą rejonów w północnej Walii i Merseyside, a także w Londynie, gdzie ceny energii elektrycznej rosną o ponad 1 pensa za kWh.

Opłata w Merseyside będzie najwyższa w Wielkiej Brytanii i wyniesie 38,26 pensów za kWh, ponad 4 pensy powyżej często podawanej przez rząd średniej stawki wynoszącej 34 pensy. Klienci korzystający z polecenia zapłaty w Merseyside i północnej Walii zobaczą, że stawka jednostkowa energii elektrycznej, którą mogą zostać obciążeni, wzrośnie o 0,4 pensa, podczas gdy mieszkańcy północno-wschodniej Anglii zobaczą, że ich cena jednostkowa energii elektrycznej spadnie o 0,4 pensa.

Stawki za energię elektryczną zostały również obniżone w ośmiu obszarach dla klientów korzystających z przedpłaty. Jednak największy wzrost wystąpi w Liverpoolu i północnej Walii, gdzie odnotowano wzrost o 0,4 pensa.

Którzy dostawcy wprowadzają zmiany?

Scottish Power, Bulb, EDF, British Gas i Shell potwierdziły BBC, że przekażą klientom zmiany dozwolone przez rząd. Octopus z kolei poinformował, że przekaże klientom wiadomość o cięciach cen energii, ale nie podwyżkach. Firma powiedziała, że ​​zaabsorbuje podwyżki, z wyjątkiem klientów „Economy 7”. EOn wprowadza zmiany dla klientów korzystających z poleceń zapłaty i rozliczanych, ale nie zwiększa stawek dla klientów korzystających z przedpłaty.

Czy ceny nie powinny być ustalone do marca?

Chociaż pułap cenowy ustalony przez regulator Ofgem wzrasta w styczniu, gwarancja rządowa pokryje to, co oznacza, że ​​rząd musi zapłacić różnicę dostawcom, aby pokryć ten wzrost cen.

- Zmiana pułapu cenowego Ofgem 1 stycznia oznacza, że ​​niektórzy klienci otrzymują powiadomienia od swoich dostawców energii o zmianach cen w górę lub w dół, jednak zmiany te będą w większości niewielkie – powiedział rzecznik rządu.

Dodał także, że pułap cenowy Ofgem został ustalony na różnych poziomach dla różnych regionów, w oparciu o koszty dostawy energii, a gwarancja ceny energii stosuje stałą zniżkę do taryf, więc te niewielkie różnice nadal istnieją.

