Zmiany klimatyczne: Zmniejszenie godzin pracy jest konieczne, aby ratować środowisko

Z najnowszych badań wynika, że – aby zapobiec katastrofalnym zmianom klimatycznym – powinniśmy zredukować godziny pracy w tygodniu. Pozwoliłoby to zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i ratować środowisko.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez think tank Autonomy najskuteczniejszym sposobem na walkę z katastrofalnymi zmianami klimatycznymi jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co z kolei musiałoby prowadzić do zmniejszenia godzin pracy... i do znacznie.

Artykuł na temat tych wymogów ukazał się m.in. w „Guardianie”, a samo ograniczenie godzin pracy może budzić olbrzymie zaskoczenie z tego względu, że jest tak drastyczne. W samej Wielkiej Brytanii godziny pracy musiałyby zostać zmniejszone do 9 tygodniowo, aby sprostać celom określonym w paryskiej umowie klimatycznej dotyczącej zredukowania globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza.

Według ustaleń w Szwecji z kolei godziny pracy musiałyby zostać zmniejszone do 12 tygodniowo, a w Niemczech do zaledwie 6 tygodniowo. Zgodnie z raportem think tanku „skrócenie tygodnia pracy na przykład o jeden dzień, nie pozwoli zredukować emisji dwutlenku węgla do właściwego poziomu”.

Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych UN i OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dotyczących emisji gazów cieplarnianych w trzech podanych wyżej krajach. Dyrektor think tanku Autonomy, Will Stronge powiedział, że badania pokazują konieczność zmniejszenia godzin pracy, jeśli zależy nam na walce ze zmianami klimatycznymi.

- Stanie się ekologicznym, zrównoważonym społeczeństwem będzie wymagało wprowadzenia wielu strategii, jedną z nich będzie skrócenie naszego tygodnia pracy – powiedział Stronge.

