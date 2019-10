Zmiana czasu w 2019 roku - kiedy przestawiamy zegarki na CZAS ZIMOWY?

Fot: Pixabay

W tym roku wskazówki zegara cofną się w niedzielną noc, 27 października o godzinie 2:00 na godzinę 1:00. Tym samym Wielka Brytania przejdzie z "czasu letniego" - British Summer Time (BST) - na "czas zimowy", czyli Greenwich Mean Time (GMT).

Już za parę dni czeka nas zmiana czasu. W związku z nadchodzącą zimą zegarki przestawimy o godzinę do tyłu, dzięki czemu zyskamy "dodatkową" godzinę snu, ale dzień stane się "krótszy". Dla tych, którzy zawsze mają problemy z dostosowaniem się do przejścia z BST na GMT lub na odwrót lub przez zmianę czasu przychodzą do pracy na złą godzinę, nie mamy dobrych wiadomość. Nie udało się podjąć decyzji o ostatecznym zniesieniu zmian czasu. W 2021 roku mieliśmy po raz ostatni będziemy przesuwać wskazówki zegarów do przodu i do tytułu. Ostatecznie projekt, który otrzymał poparcie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego został zamrożony. Poszczególne kraje członkowskie wciąż mają wąptliwości. Obecnie jest rozpatrywany na poziomie grup roboczych. Nie wykluczone, że temat wróci w grudniu.

Najnowsze badania pokazują, że oszczędności energii w związku z sezonowymi zmianami czasu są obecnie marginalne, a są one coraz bardziej uciążliwe dla zwykłych obywateli. Ludzie powszechnie skarżą się, że zmiany czasu (zwłaszcza z zimowego na letni), znacząco odbijają się na ich zdrowiu, powodując u nich problemy z zasypianiem i migreny, a także zwiększając ryzyko zawału serca. Podczas konsultacji publicznych, które Komisja Europejska przeprowadziła wśród 4,6 mln obywateli UE, aż 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu.

Wielka Brytania, mimo iż opuści Unię Europejską, także przychyla się do zniesienia sezonowych zmian czasu. Z informacji, do których dotarł dziennik "Daily Mirror" wynika, że Brytyjczycy chcieliby zasadniczo pozostać przy czasie letnim (British Summer Time).

Warto pamiętać, że to właśnie w Wielkiej Brytanii narodziła się idea "zmiany czasu". W 1907 roku Anglik William Willett opublikował broszurę "The Waste of Daylight", w której postawił tezę, że dzięki temu, iż w okresie letnim zegary były przestawiane o 80 minut, kraj oszczędziłby na oświetleniu nawet do 2.5 miliona funtów. Propozycja ta została wkrótce przyjęta. Ponad sto lat temu w 1916 roku, w czasie I Wojny Światowej brytyjski rząd uchwalił Summer Time Act, którego regulacje obowiązują do dziś.

Obecnie zmianę czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni stosuje się w krajach na całym świecie. Obowiązuje on niemal we wszystkich państwach europejskich, a także w większości krajów wysoko rozwiniętych, takich jak USA, Kanada, Meksyk, Australia czy Nowa Zelandia. Co ciekawe, wyjątkiem od tej reguły jest... Japonia.