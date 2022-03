Zmiana czasu 2022: Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni?

Zmiana czasu 2022 - kiedy to nastąpi?

Kiedy wiosną 2022 r. przestawimy zegarki na czas letni? Sprawdź, w który weekend to nastąpi i dlaczego właściwie zmieniamy czas dwa razy w roku.

Powoli żegnamy się z zimą 2021/2022 – śnieg pada coraz rzadziej, temperatury rosną, a dzień staje się zauważalnie dłuższy. W tym roku wyjątkowo długo czekamy na Święta Wielkanocne, ale co ze zmianą czasu? Kiedy wiosną 2022 przestawimy zegarki na upragniony przez wielu czas letni?

Kiedy w tym roku przestawimy zegarki na czas letni?

Zegarki na czas letni przestawimy w tym roku w ostatni weekend marca. Nastąpi to z soboty 26 marca na niedzielę 27 marca, a wskazówki przesuniemy z godziny 2.00 na 3.00 w nocy, czyli o jedną pełną godzinę do przodu. Zmiana czasu na letni pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. I choć wiosenna zmiana czasu jest cięższa, niż zimowa, z uwagi na jedną godzinę snu mniej, to szybko odczujemy więcej energii ze względu na większą ilość światła w godzinach popołudniowych.