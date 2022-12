Zmagasz się z przeziębieniem? Oto cztery proste kroki, które pozwolą Ci poczuć się lepiej w zaledwie 24 godziny

Wszyscy staramy się mniej lub bardziej aktywnie wzmacniać swoją odporność. Ale co zrobić, gdy już złapiemy przeziębienie? Czy jesteśmy skazani na długie dni cieknącego nosa, stanu podgorączkowego i kaszlu? Eksperci mają dla nas dobrą wiadomość – jest kilka takich tricków, które pozwolą nam się poczuć lepiej w zaledwie 24 godziny. Zobaczcie, o czym mówią!

Nikt nie ma czasu chorować

Dopadło Cię przeziębienie, a Ty nie masz czasu chorować? Chcesz się szybko pozbyć gorączki, kataru i kaszlu? Oczywistym jest, że w czasie chorowania przyda Ci się dużo odpoczynku i odpowiednie nawadnianie organizmu, jako że są to dwa najlepsze, sprawdzone sposoby na powrót do 100-procentowej sprawności. Ale eksperci mają w zanadrzu jeszcze kilka tricków, które są nad wyraz skuteczne w walce z katarem, bólem gardła i kaszlem…





Gorący prysznic

Wzięcie ciepłej kąpieli lub prysznica może złagodzić bóle wywołane infekcją wirusową lub bakteryjną. Według dr Simona Clarke'a, eksperta ds. chorób zakaźnych z University of Reading, rozgrzanie organizamu może faktycznie pomóc złagodzić objawy przeziębienia. - Jeżeli jest ci zimno i potrzebujesz podnieść temperaturę ciała, to jednym ze sposobów na to jest kąpiel lub prysznic – mówi. A prysznic nie tylko rozgrzewa, ale też dzięki nagromadzeniu pary wodnej pozwala oczyścić zatkane zatoki, rozrzedzając śluz. Dzięki temu wydzielina z nosa łatwiej wydostaje się na zewnątrz. Z kolei farmaceuta Thorrun Govind proponuje nalać miskę gorącej wody i zrobić sobie inhalację parą. Zabieg ten przyniesie choremu te same korzyści. Wreszcie gorąca woda pod prysznicem lub w wannie pozwoli zwiększyć przepływ krwi, a to rozluźni i ukoi napięte mięśnie – uwalniając je od charakterystycznego bólu.

Szybki spacer

Choć wydaje nam się to mało przekonujące, niektórzy lekarze radzą w trakcie przeziębienia pójść na szybki spacer. Jeśli czujesz się wyczerpany, to jest to pewnie ostatnia rzecz, o jakiej „marzysz”. Ale zbierz się na odwagę, by wyjść na zewnątrz, bo taki szybki spacer naprawdę może Ci bardzo pomóc. Dr Clarke zaznacza, że spacer i zaczerpnięcie świeżego powietrza są zawsze dobre dla zdrowia. Trzeba tylko w tym celu dobrze i ciepło się ubrać. Ćwiczenia mogą na przykład tymczasowo złagodzić zatkany nos, a regularne ćwiczenia w ogóle wzmacniają układ odpornościowy, co może nam pomóc na dłuższą metę.



