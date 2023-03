Złożył skargę na opóźnienie lotu spowodowane śmiercią pasażerki w samolocie lecącym do Londynu

Pewien mężczyzna podróżujący brytyjskimi liniami lotniczymi do Londynu złożył skargę na opóźnienie lotu zupełnie ignorując fakt, że było ono spowodowane śmiercią pasażerki na pokładzie.

Klient British Airways złożył skargę na to, że usługi pokładowe zostały wstrzymane w związku ze śmiercią pasażerki w samolocie. Mężczyzna był rozczarowany faktem, że lot został opóźniony z powodu nagłego wypadku medycznego, który tak naprawdę wywołał oszołomienie wśród pozostałych pasażerów.

Skarga mężczyzny komentowana jest obecnie na całym świecie. Klient British Airways pierwotnie umieścił skargę dotyczącą swojego grudniowego lotu na publicznej stronie Facebooka „British Airways Complaints Advice”, która została następnie przesłana przez innego użytkownika na forum internetowym linii lotniczej FlyerTalk z podpisem: „Niewiarygodny post na Facebooku”.

Kiedy następnie użytkownik Twittera, Andy Monks, natknął się na post na FlyerTalk, „był oszołomiony” skargą i opublikował go na Twitterze, gdzie od tego czasu obejrzano go ponad 56 000 razy. „To jest skopiowana i wklejona skarga pasażera BA, którą niektórzy opublikowali na Flyertalk… skarżący opublikował ją na grupie na Facebooku… Macie przemyślenia?” - napisał.

This is copy and paste of a BA passengers complaint that some posted on Flyertalk…the complainer has posted on Facebook group…thoughts? I was left gobsmacked… pic.twitter.com/0psJJoiXkB