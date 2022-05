„Złota era” taniej żywności w UK dobiegła końca. 40 proc. Wyspiarzy kupuje mniej żywności, żeby poradzić sobie finansowo

Fot. Getty

Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii muszą sobie zdać sprawę z tego, że „złota era” taniej żywności na Wyspach dobiegła końca. Najnowsze dane, opublikowane w piątek, wyraźnie pokazały, że już dwie na pięć osób kupuje mniej żywności, aby jakoś związać koniec z końcem.

Prawdopodobnie żyliśmy w złotej erze. (…) Podejrzewam, że w dłuższej perspektywie będziemy przeznaczać większy procent wydatków na jedzenie - powiedział Justin King, były szef Sainsbury’s, który zasiada również w zarządzie Marks & Spencer. A wtóruje mu szefowa British Retail Consortium, Helen Dickinson, mówiąc, że „konsumenci mają przed sobą trudny czas, z uwagi na rekordowo wysokie ceny żywności na świecie, które napędzane są przez rosnące koszty energii i transportu, a także coraz bardziej wymagający rynek pracy. Ostra konkurencja pomiędzy supermarketami ograniczała jak dotąd znaczący wzrost cen podstawowych produktów, ale Dickinson jest zdania, że presja w przemyśle spożywczym raczej w najbliższym czasie nie złagodnieje.

Ludzie zmieniają nawyki zakupowe

Kryzys związany z rosnącymi kosztami życia już teraz zmusza ludzi do zmiany nawyków. Według najnowszego badania opinii publicznej i trendów społecznych, opublikowanego w piątek przez the Office for National Statistics (ONS), aż dwie piąte dorosłych kupuje obecnie mniej jedzenia w trakcie standardowych zakupów. To dwukrotnie więcej niż na początku 2022 roku. Dziewięciu na 10 ankietowanych dorosłych przyznało także, że ich wydatki były w ostatnim miesiącu wyższe niż w miesiącu poprzednim. A zaledwie kilka miesięcy temu, w listopadzie, pozytywnie na to pytanie odpowiedziało zaledwie 62 proc. badanych. Największe bolączki dla mieszkańców UK stanowią obecnie wydatki na żywność, energię oraz paliwo. Aby sobie z tym poradzić, ludzie ograniczają wydatki na rzeczy, które nie są niezbędne (non-essentials), a także starają się zużywać mniej energii na ogrzewanie i unikają niepotrzebnych podróży samochodem. Poza tym wielu konsumentów zaczęło się też baczniej przyglądać cenom, poszukując najlepszych w tym względzie ofert.