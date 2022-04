Złodzieje ukradli z bazy morskiej Royal Navy ogromną ilość oleju napędowego! Skradzione paliwo warte było £250 000

Fot. Getty

Brytyjskie media donoszą, że z bazy morskiej Royal Navy HMNB Devonport skradziono ogromne ilości paliwa. Wartość nielegalnie przywłaszczonego oleju napędowego, który miał zasilić generatory na okręcie szturmowym HMS Bulwark, szacowana jest na £250 000.

Nie wiadomo na razie, jak doszło do zuchwałej kradzieży paliwa w bazie morskiej Royal Navy HMNB Devonport, w Plymouth. To co natomiast wiadomo, to że złodzieje spuścili paliwo z cystern znajdujących się w HMNB Devonport, które było używane m.in. do zasilania generatorów energii elektrycznej w samej bazie. Skradzione paliwo miało także trafić do generatorów na okręcie szturmowym HMS Bulwark. Z informacji, do których dotarł dziennik „The Sun” wynika, że złodzieje uciekli z bazy w Plymouth z paliwem o wartości ponad £250 000, które należało do firmy Babcock International.

Kradzież w bazie morskiej to cios dla Brytyjczyków

Nie da się ukryć, że zuchwała kradzież paliwa z bazy HMNB Devonport to spory cios dla Brytyjczyków, zwłaszcza wizerunkowy dla Ministerstwa obrony. Tym bardziej, że do wykrycia kradzieży paliwa doszło nieco przypadkiem. Według dziennikarzy „The Sun” alarm w bazie morskiej został podniesiony dopiero wtedy, gdy strażnicy - cywile dokonali wyrywkowej kontroli kierowcy cysterny - cywila, który próbował opuścić bazę. Rzecznik ministerstwa obrony, zapytany o kradzież paliwa z bazy HMNB Devonport, odpowiedział jedynie, że ministerstwo wie o incydencie, a także że kradzież nie spowodowała „żadnych zakłóceń w operacjach obronnych”. O komentarz została też poproszona firma Babcock International, ale jej rzecznik odmówił komentarza.