Złodziej rzuca cegłą w samochód i... musisz to zobaczyć! [wideo]

ZOBACZ w jaki sposób zostaje wymierzona natychmiastowa kara za próbę kradzieży. Ten (potencjalny!) złodziej myślał, że mu się uda ukraść samochód, ale nieświadomie sam sprawił, że sprawiedliwości stało się zadość.

Domowe nagranie CCTV Martina Craiga udostępnione w internecie na łamach portalu "Metro" pokazuje w bardzo klarowny i efektowny sposób, że zbrodnia po prostu nie popłaca. Na krótkim filmiku widzimy mężczyznę, który próbuje włamać się do stojącego samochodu. Chce to zrobić w najprostszy ze sposobów - wybijając szybę za pomocą cegły. Niestety, jego plan szybko "wypalił" mu... w twarz. I to całkiem dosłownie.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Rzeczone wydarzenia miały miejsce w mieście Durham, położonym w północno-wschodniej Anglii, około 13 mil na południowy zachód od Sunderlandu. Jak sam widzieliście niedoszły złodziej musiał wziąć nogi za pas. Nie dość, że jego dość zuchwała próba kradzieży okazała się fiaskiem, to jeszcze niepyszny musiał uciekać z obolałą od uderzenia cegłą twarzą.

Powyższe nagranie bardzo szybko stało się prawdziwym przebojem internetu i mediów społecznościowych. Jak nietrudno się domyślić, zdecydowana większość komentatorów mówiła, że niedoszły złodziej zasłużył sobie na taki los. Co ciekawe, sam samochód pozostał w zasadzie nietknięty. Jak sam relacjonował Martin Craig na karoserii było dosłownie kilka zadrapań...