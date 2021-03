Złe warunki mieszkaniowe w domu z Council'u? Firma ClaimSpot pomoże uzyskać Ci odszkodowanie!

artykuł sponsorowany

Wiemy, że wielu Polaków przebywających w Anglii i Walii narzeka na złe warunki mieszkaniowe. Wielokrotnie zgłaszane usterki, pleśń czy przeciekający sufit to tylko przykłady problemów, z jakimi borykają się osoby na emigracji. Godziwe warunki lokalowe mają wtedy szczególne znaczenie, kiedy to właśnie wynajmowane lokum ma stanowić namiastkę domowego ogniska. Jeżeli czujesz się samotnie z tym problemem - w ClaimSpot pomożemy Ci odzyskać spokój ducha i radość z powrotów do domu.

Oto wykaz najczęściej pojawiających się usterek w Anglii i Walii, które upoważniają Cię do otrzymania należnego Ci odszkodowania:



- pleśń na ścianach lub suficie,

- przecieki na ścianach lub sufiticie,

- niebezpieczna instalacja elektryczna,

- cieknąca instalacja grzewcza,

- dziurawy dach lub sufit,

- nieszczelne drzwi i okna

- gryzonie i szkodniki



Jeśli:



- lokal mieszkaniowy znajduje się na terenie Anglii i Walii,

- lokal należy do Council’u lub Housing Association,

- posiadasz zdjęcia, które dokumentują złe warunki mieszkaniowe,



zgłoś się do nas, a ocenimy Twoje szanse na odszkodowanie. U nas analiza sprawy jest zawsze bezpłatna, nie zobowiązująca i zupełnie poufna (kancelaria nawiązuje pierwszy kontakt z Council’em/Housing Association dopiero po zaakceptowaniu sprawy i po podpisaniu dokumentów).



Nie ponosisz żadnych opłat wstępnych! Wiemy, że wizja wyłożenia gotówki już na początku starań prawnika o Twoje odszkodowanie może budzić niechęć - dlatego też w trosce o Twój komfort kancelaria prawna pobierze opłatę dopiero po wygranej sprawie. Pamiętaj, że w sprawach mieszkaniowych masz również prawo skorzystać z darmowej pomocy The Housing Ombudsman.

Masz dosyć ciągłej walki z pleśnią na ścianach i suficie?

Znamy mnóstwo scenariuszy i wiemy jak demotywujący jest powrót do mieszkania pełnego wad. Życie na obczyźnie nie należy do najłatwiejszych, dlatego ze szczególną uwagą podchodzimy do każdej powierzonej nam sprawy.



Poza niedogodnościami związanymi z przebywaniem w zaniedbanych pomieszczeniach, może grozić Ci także utrata zdrowia. Nieszczelne okna, pleśń, gryzonie i szkodniki - to wszystko może pogorszyć Twoje samopoczucie i stan zdrowia.

W takim przypadku pomożemy Ci zawalczyć o odszkodowanie zdrowotne.



Zaufało nam bardzo wiele osób, które bezskutecznie starały się poprawić swoje warunki życiowe - dziś mają możliwość mieszkać w godnych i bezpiecznych warunkach mieszkaniowych.

Pleśń na ścianach może być spowodowana uszkodzoną instalacją grzewczą

Powierz nam swoją sprawę i sprawdź jak możemy Ci pomóc. Nie obarczymy Cię żadnymi kosztami początkowymi - niczym nie ryzykujesz.

Zapewniamy Ci jasne zasady, polskojęzyczną obsługę i szybkość działania. Masz też pewność, że prawnicy zawsze walczą dla Ciebie o najwyższą możliwą kwotę odszkodowania.

Zacieki wody na ścianach prowadzą do poważniejszych problemów takich jak pleśń, a także uszkodzenia instalacji elektrycznej

Nasza firma specjalizuje się również w odszkodowaniach powypadkowych za wypadek drogowy, wypadek w pracy, wypadek w miejscu publicznym oraz odszkodowaniach za chorobę zawodową.



Nasze dane kontaktowe:



Telefon: 07580400500

www.claimspot.co.uk

[email protected]



ClaimSpot jest firmą odszkodowawczą, autoryzowaną i regulowaną przez Financial Conduct Authority. Numer referencyjny autoryzacji to: FRN 920229