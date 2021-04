Zjednoczone Królestwo czy Wielka Brytania – jaka jest różnica między UK i GB?

UK - co to znaczy? A co dokładnie znaczy GB?

Fot. Getty

UK – co to znaczy? Czy rozumiemy skrót, którym na co dzień posługujemy się mieszkając na Wyspach? I jaka jest tak naprawdę różnica między Zjednoczonym Królestwem a Wielką Brytanią? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

UK – co to znaczy?

Skrót UK odnosi się do nazwy państwa, która w pełnej angielskiej wersji brzmi: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. UK – United Kingdom – obejmuje zatem cztery kraje: Szkocję, Anglię, Walię i Północną Irlandię (Scotland, England, Wales, Northern Ireland). Jeśli z kolei chodzi o skrót GB, to odnosi się on do geograficznej nazwy wyspy Great Britain (Wielka Brytania), w obrębie której leżą jedynie Anglia, Szkocja i Walia (Irlandia Północna położona jest w północnej części wyspy Irlandia).

Nieco inaczej natomiast skrót Wielka Brytania rozumiany jest przez Polaków, dla których nazwa ta nie jest jedynie pojęciem czysto geograficznym, ale też politycznym. I choć na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w tłumaczeniach europejskich aktów prawnych ojczyzna Szekspira figuruje jako Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, to w niektórych polskich encyklopediach jest ona wciąż nazywana Wielką Brytanią (a termin „Zjednoczone Królestwo” stanowi wówczas jedynie odnośnik do hasła głównego).

Flaga UK

Warto jest także zwrócić uwagę na flagę UK – Zjednoczonego Królestwa – popularnie zwaną Union Jack. W jej strukturze znajdują się elementy flagi Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej, natomiast nie ma w jej obrębie elementów flagi Walii, ponieważ w chwili powstania symbolu Union Jack Walia współtworzyła już z Anglią unię. W Union Jack dostrzeżemy zatem flagę Szkocji z białym krzyżem św. Andrzeja, flagę Północnej Irlandii z czerwonym krzyżem św. Patryka oraz flagę Anglii z czerwonym krzyżem św. Jerzego.