Zjawisko deportacji Polaków z Wielkiej Brytanii przybiera na sile

artykuł sponsorowany

Dnia 23 czerwca 2016 roku w drodze referendum Brytyjczycy podjęli decyzję o Brexicie. Od tego momentu zaobserwować można niepokojące zjawisko. Ilość spraw związanych z wydaleniem obywateli innych krajów zwiększyła się. Jednakże, od momentu rozpoczęcie okresu przejściowego mamy do czynienia ze zjawiskiem deportacji na naprawdę masową skalą.

Co więcej, osoby niejednokrotnie są umieszczane uprzednio w ośrodkach deportacyjnych – mówi Adwokat Anna Matelska – Dyrektor Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors z siedzibą w Londynie, której oddział funkcjonuje w Warszawie przy ul. Pl. Defilad 1, która od lat zajmuje się prawem imigracyjnym zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii.

Szczególnej uwagi wymaga rozróżnienie pojęć, a mianowicie definicja deportacji oraz ekstradycji. Zarówno deportacja, jak i ekstradycja wiąże się z wydaleniem z terenu Wielkiej Brytanii, ale są to instytucje o zupełnie rożnym charakterze prawnym.

Deportacja to decyzja wydawana przez Home Office, a podstawą jej wydania są tak zwane Przepisy Imigracyjne. Powodem wydania takiej decyzji jest popełnienie przestępstwa na terenie Wielkiej Brytanii, za które osoba została skazana, co do zasady, na okres co najmniej 12 miesięcy pozbawienia wolności. Jednakże, deportacja nie jest związana z faktem, że osoba ma do odbycia wyrok orzeczony w innym państwie.

Ekstradycja jest postepowaniem prowadzonym w celu wykonania wyroku wydanego przez sąd zagraniczny lub w celu sprowadzenia do państwa osoby, która jest stroną oskarżoną w sprawie, aby ta uczestniczyła w procesie. Ekstradycja wiąże się z przekazaniem Osoby Żądanej przez Państwo Żądające (Członkowskie UE) na teren Państwa Żądającego.

Inicjacja postępowania ekstradycyjnego następuje w drodze wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania, a następnie wydania odpowiedniego certyfikatu przez National Crime Agency. Osoba, na której ciąży wspomniany ENA, staje się poszukiwana przez policję, zatrzymana oraz przedstawiona do dyspozycji sądu celem wyrażenia lub niewyrażenia zgody na ekstradycją, a w następnej kolejności celem prowadzenia dalszych czynności postepowania.

Istotnym jest rozróżnienie terminu deportacji i ekstradycji, ponieważ to właśnie ilość spraw deportacyjnych zwiększyła się w stopniu znacznym. Nie są więc wydalane osoby celem odbycia wyroku w Państwie Żądającym, ale wydalane są osoby, które złamały prawo imigracyjne. Nie da się ukryć, że są to sprawy o wysokiej dotkliwości dla Naszych Klientów, ponieważ mamy bardzo często do czynienia z osobami, które od wielu lat są związane z Wielka Brytania, prowadząc tu życie zarówno zawodowe, jak i rodzinne. Decyzja deportacyjna nie jest jednak ostateczna i możemy podjąć z nią walkę poprzez odwołanie do Trybunału Imigracyjnego. Należy jednak rozważyć pozyskanie profesjonalnego pełnomocnika z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie prawa, gdyż konsekwencje są duże. Nieodwołanie się od decyzji spowoduje pozostanie jej w mocy, a co za tym idzie, osoba po deportowaniu nie będzie mogła wjechać na teren Wielkiej Brytanii. W ostatnim czasie wiele spraw o charakterze deportacyjnym zakończyło się sukcesem dzięki złożonym odwołaniom. Efekt postępowania zależy od indywidualnych okoliczności sprawy, takich jak np. historia zawodowa, rodzinna. Nasi Klienci muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, gdyż przez okres prowadzenia postepowania administracyjnego, nie mogą oni przekraczać granicy Brytyjskiej, co często łączy się z rozłąką z rodzinami. Co więcej, warto mieć wyjaśnioną sytuację imigracyjną jeszcze przed Brexitem, ponieważ nie będą już obowiązywać przepisy unijne. - podsumowuje Adwokat Anna Matelska – Dyrektor Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors z siedzibą w Londynie, której oddział funkcjonuje w Warszawie przy ul. Pl. Defilad 1.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tel: +48 22 208 4221

Mob: +48 663 254 763