Zimowe przerwy w dostawie prądu w Wielkiej Brytanii są mało prawdopodobne, zapewnia szef National Grid

Jak zapewniają władze National Grid, w Wielkiej Brytanii nie będzie blackoutów tej zimy. Przerwy w dostawie prądu na Wyspie są mało prawdopodobne, a brytyjska sieć zostanie wzmocnione przez powrót kluczowego połączenia elektrycznego z Francją, które zostało dotknięte pożarem.

Władze National Grid spodziewają się, że tej zimy nie wystąpią przerwy w dostawie prądu. Przypomnijmy, jeszcze w zeszłym miesiącu pojawiły się ostrzeżenie, iż Wielka Brytania powinna (napiszmy jeszcze raz - powinna!) być w stanie zaspokoić swoje potrzeby energetyczne tej zimy, ale w najgorszym przewidywalnym scenariuszu może okazać się, że pojawią się chwilowe blackouty w wypadku, gdy np. Rosja odetnie dostawy gazu do Europy.

Wysokie temperatury tej zimy pozytywnie wpłynęły na obraz sektora energetycznego na Wyspie

Dyrektor generalny National Grid John Pettigrew powiedział, że ta perspektywa się nie zmieniła, ale łagodna pogoda i relatywnie wysokie temperatury tej zimy pozytywnie wpłynęły na obraz sektora energetycznego na Wyspie, jak czytamy na łamach "Guardiana". „To, co widzieliśmy, to dość łagodna pogoda, co skłoniło Europejczyków do umieszczenia w magazynach większej ilości gazu, niż pierwotnie przewidywali. Rozumiem, że magazyny w Europie są teraz prawie pełne” – powiedział.

Stacja konwertorowa Sellindge w hrabstwie Kent została zmuszona w zeszłym roku do odłączenia kabla wysokiego napięcia w związku z ogromnym pożarem. Właśnie tamtędy "szło" połączenie z Francją o mocy 2000 gigawatów (GW). Pettigrew powiedział, że 500 megawatów zostanie przywróconych w tym miesiącu, a pozostałe 500 MW zostanie przywrócone w grudniu.

Czy to oznacza, że przerw w dostawie prądu nie będzie?

National Grid odnotowało 50% wzrost zysków operacyjnych do 2,24 miliarda funtów w ciągu sześciu miesięcy do 30 września, dzięki dodatkowym przychodom z przejęcia operatora sieci Western Power Distribution. Jego zyski zostały również wzmocnione przez „dobre wyniki” w działalności w Nowym Jorku i Nowej Anglii. National Grid zwiększył swój cel inwestycyjny do 40 miliardów funtów do 2026 r., w porównaniu z poprzednim celem wynoszącym od 30 miliardów funtów do 35 miliardów funtów. Firma powiedziała, że ​​29 miliardów funtów z tego zostanie przeznaczonych na „dekarbonizację sieci energetycznych”.

„Łączenie odnawialnych źródeł energii i dekarbonizacja to absolutny cel. To ogromny program inwestycyjny, milion funtów na godzinę co godzinę każdego dnia, 365 dni w roku” – powiedział. „Podłączenie czystej energii na dużą skalę i w odpowiednim tempie obniży rachunki za energię dla klientów i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne”.

Dyrektor generalny National Grid ma dobre wieści

Przypomnijmy, na początku października, Ofgem ostrzegał przed „znaczącym ryzykiem” niedoborów gazu w UK w okresie zimowym. Dziennikarze „The Times” dotarli do treści listu Ofgemu do jednego z brytyjskich producentów energii, w którym brytyjski regulator rynku energetycznego przestrzegał jedną z firm funkcjonującą w tym sektorze przed ryzykiem w tej kwestii.

„Z powodu wojny na Ukrainie i niedoborów gazu w Europie istnieje duże ryzyko, że niedobory gazu mogą wystąpić zimą 2022/23 w Wielkiej Brytanii” - czytamy w liście. „W rezultacie istnieje możliwość, że Wielka Brytania może wejść w stan awaryjny dostaw gazu”. W związku z tym brytyjski organ zajmujący się regulacją rynku energetycznego ostrzega przed potencjalnym odcięciem dostaw do „największych użytkowników gazu”, a więc właśnie „dużych elektrowni zasilanych gazem, które produkują energię elektryczną”, takich jak te, którymi dysponuje SSE.

Niebezpieczeństwo blackoutów wciąż istnieje

Przypomnijmy, w obliczu drastycznego wzrostu kosztów życia w UK, władze zdecydowały się wprowadzić pomoc finansową w ramach Cost of Living Support. Na to wsparcie socjalne rząd zaplanował przeznaczyć dodatkowe 15 miliardów funtów. Pomoc jest skierowana przede wszystkim do gospodarstw domowych o najniższych dochodach, ale nie tylko.

Energy Bill Discount to pomoc, z której może skorzystać każde gospodarstwo domowe w UK, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, wysokości dochodów i innych warunków życiowych. W ramach tej pomocy wypłacone zostanie 400 funtów (zamiast pierwotnie ogłoszonych 200 funtów) i kwota ta będzie przekazana w sześciu ratach między październikiem 2022 a marcem 2023. Pomoc ta zostanie przekazana każdemu automatycznie na konto bankowe — nie ma potrzeby składania żadnych wniosków i podawania jakichkolwiek danych.

