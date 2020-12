Zimowe ferie świąteczne 2020 w UK. Oto kalendarz Christmas Holidays dla szkół w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

Fot. Getty

Szkoły w całej Wielkiej Brytanii przygotowują się do Christmas Holidays. Kiedy zaczynają się i kończą zimowe ferie świąteczne 2020 w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej? Zobacz kalendarz.

W jakich terminach wypadają w tym roku ferie świąteczne w szkołach w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej? Czy z powodu pandemii szkoły zostaną zamknięte wcześniej niż zwykle? Poniżej przedstawiamy kalendarz Christmas Holidays 2020.

Christmas Holidays 2020 w Anglii

Niektóre szkoły w Anglii chciały przyspieszyć tegoroczne ferie, jednak minister edukacji Gavin Williamson naciskał, by szkoły nie zaczynały bożonarodzeniowej przerwy ze znacznym wyprzedzeniem. W związku z tym ustalono, że w tym roku szkoły w Anglii mogą rozpocząć zimowe ferie świąteczne o jeden dzień szkolny wcześniej niż zwykle. Oznacza to, że zamiast w poniedziałek 21 grudnia, zimowe ferie świąteczne 2020 w Anglii w większości szkół rozpoczynają się już piątek 18 grudnia - ostatnim dniem zajęć jest zatem czwartek 17 grudnia. Zakończenie Christmas Holidays planowane jest na 1 stycznia 2021 (piątek), co oznacza, że dzieci i młodzież powrócą do szkół w poniedziałek 4 stycznia 2021.

Zimowe ferie świąteczne 2020 w Szkocji

Pomimo wyjątkowej w tym roku sytuacji związanej z pandemią, Szkocja nie wprowadziła żadnych zmian w terminach gwiazdkowej przerwy. Zimowe ferie świąteczne 2020 w Szkocji rozpoczną się 18 grudnia (piątek), a powrót do szkół zaplanowany został na 11 stycznia 2021 (poniedziałek).

Christmas Holidays 2020 w Walii

Walijski wicepremier i minister edukacji John Swinney powiedział, że rządowi doradcy medyczni zalecili, by nie zmieniać kalendarza ferii. Jednak od minionego poniedziałku wszystkie secondary schools w Walii przeszły na naukę zdalną. Natomiast primary schools i special schools (szkoły specjalne) pozostaną otwarte do piątku 18 grudnia włącznie, co oznacza, że zimowe ferie świąteczne 2020 w Walii rozpoczną się 21 grudnia w poniedziałek. Powrót do szkół po zakończeniu Christmas Holidays zaplanowano na 5 grudnia 2021 (wtorek).

Zimowe ferie świąteczne 2020 w Irlandii Północnej

Również Irlandia Północna nie zdecydowała się na przyspieszenie bożonarodzeniowej przerwy w nauce. Oznacza to, że większość szkół będzie działać do 18 grudnia włącznie, a niektóre szkoły w Irlandii Północnej pozostaną otwarte aż do 22 grudnia. Zakończenie zimowych ferii świątecznych 2020 w Irlandii Północnej zaplanowane jest na początek nowego roku, co oznacza, że większość uczniów wróci do szkół w poniedziałek 4 stycznia 2021.