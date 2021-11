Zimowa wyprzedaż biletów w Ryanairze. Tym razem do popularnych destynacji zimowych

Tym razem do najpopularniejszych zimowych destynacji.

W ostatnim czasie Ryanair organizuje sporo wyprzedaży. Niedawno mogliśmy zarezerwować lot z UK do Krakowa za 3,50 funta. Natomiast jeszcze w tym tygodniu zaczęła się (i obowiązuje do 14 listopada) promocja na loty do słonecznej Hiszpanii i Portugalii. A dla amatorów sportów zimowych Ryanair postanowił zorganizować osobną wyprzedaż.

Bez wątpienia Ryanair wykorzystuje okazję związaną ze złagodzonymi restrykcjami dla podróżnych i daje im mnóstwo powodów do tego, aby udali się na odpoczynek do krajów o dużo łagodniejszym klimacie lub dla odmiany – na stoki narciarskie. W ostatnim czasie w irlandzkich liniach promocja goni promocję. Tym razem nawet wyprzedaż biletów do Portugalii i Hiszpanii nakłada się na wyprzedaż dla miłośników śniegu i narciarskich stoków.

Zimowa wyprzedaż biletów w Ryanairze

Na loty od 1 stycznia przyszłego roku Ryanair organizuje promocję z myślą o amatorach sportów zimowych. Bilety nie są wprawdzie tak tanie jak na loty do Portugalii czy Hiszpanii (za 9,74 funta), ale biorąc pod uwagę wyjątkowo oblegane w sezonie zimowym destynacje – ich cena jest kusząca.

W ramach wyprzedaży możemy kupić bilety do Grenoble, Salzburga, Sofii, Płowdiwu, czy Turynu za 29,99 funta na terminy od 1 stycznia do końca marca 2022 roku. Sama promocja obowiązuje natomiast do 30 listopada 2021 roku.

Sezon zimowy w Ryanairze

Dyrektor marketingu, Dara Brady powiedział:

- Z przyjemnością ogłaszamy nasz zimowy rozkład lotów 2021/22 pod kątem sportów zimowych. Ceny w nim zaczynają się już od 29,99 GBP. Ponieważ wiele osób przegapiło zeszłoroczny sezon narciarski, nie możemy się doczekać powrotu naszych klientów do malowniczych gór Francji, Austrii i Włoch tej zimy, z lotami do najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Europie.

Wyprzedaż biletów nie tylko potrwa do 30 listopada, ale tani przewoźnik postanowił także objąć promocją aż 78 000 miejsc.