Zima wróciła do Wielkiej Brytanii. Więcej ostrzeżeń pogodowych na piątek [wideo]

fot. Twitter

Niektórzy mówią z przymrużeniem oka, że to przedwczesny żart primaaprilisowy, gdy dzisiaj rano zobaczyli za oknem warstwę śniegu. A w niektórych częściach Szkocji i Walii temperatury spadły nawet do -1 stopnia Celsjusza.

Met Office zapowiedziało, że po wiosennym słońcu i wysokich temperaturach dochodzących do 18 stopni Celsjusza, zbliża się okres niespokojnej pogody. O tym mieli okazję przekonać się niektórzy z nas w czwartek rano.

Morning!



Our little part of Yorkshire has woken up to a winter wonderland this morning



The trees have their thick snowy coats on and ground crunchy crisp with fresh snow underfoot



It’s certainly a change from last week!



Happy Thursday!#ThursdayMotivationpic.twitter.com/3X6e2l7Zs9