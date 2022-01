Zima w Polsce jest lepsza niż w UK? Internauci są podzieleni, czy więcej w tym prawdy, czy mitu

„Wychowałem się na Dolnym Śląsku, śniegu miałem każdego roku po pachy. Moje wspomnienia są dwubiegunowe. Pierwsza wersja, to piękne zdjęcia puchatych tworów, które mi zostały. Druga, to p*******a zaspa przyklejona do pleców po kilku minutach "spaceru", chlapa w butach, zamarznięta połowa twarzy i wielodniowe wyprawy po bułki przypominające ekspedycję na biegun”;