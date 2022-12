Zima w Londynie – kto z nas tego nie doświadczył? Ten film rozbawi Was do łez

Zabawny filmik na Tik Toku pokazuje to, czego doświadczają na co dzień wszyscy londyńczycy

Zima w Londynie to trudny okres – ani to zimno, ani ciepło, a odpowiednie ubranie się o tej porze roku graniczy czasem z cudem. Zwłaszcza, gdy korzystamy z transportu publicznego i gdy okazuje się, że w pociągach metra czy autobusach panują nieproporcjonalne do temperatury na zewnątrz tropiki.

Podróże metrem w Londynie w zimie – ko tego nie zna?

W sieci pojawiło się nadzwyczaj zabawne wideo, które pokazuje, z czym na co dzień muszą się mierzyć londyńczycy podróżujący metrem. Kto z nas tego nie zna? Najpierw jest szalony bieg, wielopoziomowy i po różnego typu schodach – tych ruchomych i tych nieruchomych. Oczywiście z torowaniem sobie drogi łokciami, bo przecież na schodach ruchomych ludzie często stoją tak, jakby nie rozumieli, gdzie stać powinni, żeby przepuścić pasażerów znajdujących się pod większą presją czasu. Później, gdy już wsiadamy do upragnionego metra, okazuje się, że panują w nim iście tropikalne temperatury (podobnie zresztą jak na samych stacjach, usytuowanych nieraz głęboko pod ziemią). Zaczyna się rozbieranie, ściąganie kolejnych warstw, bo przecież w takim „opakowaniu” trudno jest wytrzymać nawet kilka minut. I gdy wreszcie zaczynamy odczuwać jako taki komfort, okazuje się, że musimy wysiadać. Wszystko dzieje się w okamgnieniu – zanim orientujemy się, że stacja, na którą zajeżdżamy, to nasza stacja, zdjęte ubrania leżą rozwalone na naszych kolanach albo siedzeniu obok. Łapiemy je więc w pośpiechu, ubieramy się idąc, z czym też często nie jesteśmy w stanie zdążyć przed ponownym wyjściem na zewnątrz. A tam, jak to w Londynie, wiatr, deszcz – jednym słowem – zimno.





Jest zimno, ale nie aż tak zimno

Oczywiście, biorąc pod uwagę wiatr i deszcz, w zimie w Wielkiej Brytanii może być przenikliwie zimno. Ale śnieg na Wyspach to wciąż rzadkość. Jak to się dzieje? Cóż, za brak śniegu w zimie w UK odpowiada bardzo specyficzny klimat. Śnieg jako taki należy do rzadkości, a jego opady występują regularnie jedynie w szkockich górach. Wyspiarskie położenie, a zwłaszcza sąsiedztwo ciepłego Prądu Północnoatlantyckiego (przedłużenie Prądu Zatokowego) opływającego Wyspy Brytyjskie od północy i zachodu powodują, że Wielka Brytania ma klimat umiarkowany ciepły, wybitnie morski. Oznacza to, że decydujący wpływ na pogodę w Londynie i Birmingham, w Cardiff i Edynburgu, w Kornwalii i hrabstwie Kent ma to, co dzieje się nad wodami Oceanu Atlantyckiego. W praktyce oznacza to, że amplitudy temperatur między latem a zimą nie są zbyt duże. W efekcie lata są ciepłe, ale nie gorące, zaś zimy na ogół łagodne i niezbyt zimne. Różnica między „latem” a „zimą” w praktyce w UK jest (z polskiego punktu widzenia szczególnie!) niewielka. W dodatku różnice klimatyczne pomiędzy poszczególnymi regionami nie są duże, choć od tej reguły są zasadnicze wyjątki.

Średnie temperatury w UK są wyjątkowe

Średnia temperatura w styczniu w Wielkiej Brytanii jest nieco wyższa od zera: waha się od 1 do 2 °C w centrum Szkocji do 5 °C w Kornwalii. W wyniku działania adwekcji morskiej temperatura zimą może dojść nawet do 17-18 °C w północnej Walii, natomiast w wyniku działalności fenów w północnej Szkocji temperatura może wynieść nawet 22 °C. Temperatura w lipcu wynosi na ogół od 15 °C w Szkocji, przez 16-17 °C na wybrzeżach do 20 °C w centrum UK, jednakże ekstremalne temperatury notowane w Londynie dochodzą nawet do 38 °C. Minimalna średnia dobowa temperatura w lipcu wynosi od 8-12 °C. Największy wpływ na temperatury ma Atlantyk, który wygładza klimat oraz w nieco mniejszym stopniu niż np. w Norwegii czy Islandii - Golfstrom.

Jakich zim można spodziewać się, mieszkając w UK?

Opady w Wielkiej Brytanii są obfite i występują w ciągu całego roku, jest to cecha wyróżniająca Wielką Brytanię od wielu innych krajów Europy. Deszcz w Wielkiej Brytanii jest zjawiskiem występującym niemal codziennie, zwłaszcza na górskich terenach Szkocji. Opady występują głównie w postaci deszczu. Średnia roczna suma opadów wynosi od powyżej 3000 mm w górach Szkocji do 1000 mm w zachodniej Anglii i około 700 mm we wschodniej Anglii. Około 60 proc. opadów przypada na okres od października do stycznia, najsuchszą porą roku jest wiosna. Często występują mgły, które na wybrzeżu pojawiają się latem, zaś zimą i jesienią występują w głębi wysp.

No dobrze, ale co z tym śniegiem? Zasadniczo, aby biały puch się pojawił, potrzebne są dwie rzeczy — rzeczony opad i ujemna temperatura. Choć powszechnie uważa się, że w UK dużo pada, to tak naprawdę tak do końca nie jest. Jak podaje serwis „Twoja Pogoda”, w Londynie, roczna suma opadów sięga 610 litrów, a w Edynburgu w Szkocji nawet 670 litrów. Dla porównania w Warszawie spada średnio rocznie 515 litrów wody na metr kwadratowy ziemi. Różnica jest niewielka — rzecz w tym, że w UK opady są z reguły mało intensywne. Pada niby cały czas, ale jak się wszystko do siebie doda, to okazuje się, że opad jest w gruncie rzeczy niewielki...

