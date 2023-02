Zimą jesteście senni i rano ciężko wam wstać? Naukowcy już wiedzą dlaczego

Jak się okazuje, zimą potrzebujemy więcej snu niż latem i to jest przyczyną naszej senności o tej porze roku. Według najnowszych badań, zimą mamy głębszy sen REM (który jest powiązany z zegarem dobowym) niż latem i możemy tak naprawdę potrzebować dostosowania swojego rytmu dnia do pory roku.

Jeśli zimą mamy trudności z opuszczeniem rano swoich łóżek, a wieczorami szybciej kładziemy się spać, szyderstwa z „leniwych” okazują się nie na miejscu. Nowe badania przeprowadzone przez zespół naukowców pod kierownictwem Aileen Seidler z Charite Medical University w Berlinie, pokazują, że, mimo iż ludzie nie hibernują jak niektóre zwierzęta, to i tak możemy potrzebować więcej snu podczas zimowych miesięcy.





Więcej snu w zimie

Analiza przeprowadzona na osobach poddawanych badaniom snu wykazała, że ​​ludzie mają głębszy sen REM (szybki ruch gałek ocznych) zimą. Chociaż całkowity czas snu wydawał się być o około godzinę dłuższy zimą niż latem, wynik ten nie został uznany za istotny statystycznie.

Jednak sen REM – o którym wiadomo, że jest bezpośrednio powiązany z zegarem dobowym, na który wpływa zmieniające się światło – był o 30 minut dłuższy zimą niż latem.

Badania sugerują, że nawet u osób mieszkających w miastach i doświadczających zaburzeń snu, ludzie doświadczają dłuższego snu REM zimą i mniej głębokiego snu jesienią.

Naukowcy twierdzą, że, jeśli wyniki badania można byłoby powtórzyć u osób, które nie mają problemów ze snem, byłby to pierwszy dowód na potrzebę dostosowania nawyków związanych ze snem do pory roku – być może poprzez wcześniejsze chodzenie spać w ciemniejszych i zimniejszych miesiącach.

Zimą powinniśmy później chodzić do pracy?

Dr Dieter Kunz będący jednym z autorów badania pracujący w Clinic for Sleep & Chronomedicine w szpitalu St Hedwig w Niemczech, powiedział:

- Sezonowość jest wszechobecna u każdej żywej istoty na tej planecie. Chociaż zimą nadal działamy bez zmian, fizjologia człowieka jest obniżona, z uczuciem braku siły w lutym lub marcu. Ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwa muszą dostosować nawyki związane ze snem, w tym jego długość i czas, do pory roku lub dostosować harmonogramy szkolne i robocze do sezonowych potrzeb związanych ze snem.

Dostosowanie rytmu naszego dnia do długości snu zimą mogłoby sprawić, że do pracy wstawalibyśmy dużo później niż zazwyczaj. Gdy jesteśmy zmuszeni wstawać jeszcze przed wschodem słońca, uczucie dyskomfortu jest bardzo dotkliwe, a naukowcy twierdzą, że nie jest to wcale bezpodstawne, a, tak naprawdę, jest głęboko zakorzenione w naszej naturze. Jeśli zatem zależy nam na zachowaniu zdrowia, życie zgodnie z naturą, a przynajmniej lepsze dostosowanie się do niej, jest właściwym kierunkiem i wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie.

Badania nad snem

Podczas fazy snu REM aktywność mózgu wzrasta i ludzie mogą śnić. Normalny sen zaczyna się od trzech etapów snu nie-REM, po których następuje krótki okres snu REM. Chociaż naukowcy przyznają, że wyniki należałoby zweryfikować u osób bez problemów ze snem, zmiany sezonowe mogą być jeszcze większe u zdrowej części populacji.

W badaniu zespół naukowców zrekrutował 292 pacjentów, którzy przeszli badania snu zwane polisomnografią. Badanie polisomograficzne przeprowadza się w celu zapisu zmieniających się parametrów organizmu ludzkiego podczas snu. W zależności od zaburzeń snu stosowane są w nim różne czujniki i rejestrowane konkretne parametry. Pozwala to na monitorowanie jakości, długości oraz rodzaju snu, wraz z jego poszczególnymi stadiami, a także wzorcem oddychania, czy poziomem tlenu we krwi.

Badania te są regularnie przeprowadzane u pacjentów, którzy mają problemy ze snem. Są proszeni o naturalny sen w specjalnym laboratorium bez budzika, gdzie można monitorować jakość i rodzaj snu oraz długość snu.

Po wykluczeniu osób przyjmujących leki wpływające na sen, błędy techniczne i osoby, które mogły pominąć pierwszą fazę REM, w nowym badaniu pozostało 188 pacjentów. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Neuroscience.

