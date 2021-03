Zgłoś opinię o paszportach covidowych! Trwają rządowe konsultacje dotyczące certyfikatów immunologicznych

Fot. Getty

Chcesz się wyrazić swoją opinię na temat pomysłu wprowadzenia paszportów covidowych? Trwają rządowe konsultacje dotyczące projektu certyfikatów immunologicznych. Wyjaśniamy, jak zgłosić oficjalnie swoje zdanie.

Brytyjski rząd rozpoczął konsultacje społeczne na temat projektu wprowadzenia tak zwanych paszportów szczepień czy też paszportów covidowych lub certyfikatów immunologicznych. Projekt nie jest jeszcze określony w szczegółach, a trwające konsultacje mają na celu zebranie przez rząd jak największej ilości dowodów, opinii i argumentów na temat samego pomysłu oraz tego w jakim dokładnie zakresie mógłby zostać ostatecznie wprowadzony.

Wyraź swoją opinię na temat paszportów covidowych

W związku z tym rząd zachęca wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii, by podzielili się z władzami swoimi opiniami i argumentami na temat wprowadzenia paszportów immunologicznych. Opinie i argumenty mogą dotyczyć wszelkich aspektów, a przede wszystkim kwestii:

etycznych,

równościowych (związanych np. z dyskryminacją),

prywatności,

prawnych i operacyjnych aspektów potencjalnego systemu certyfikacji

potencjalnych ograniczeń, jakie powinny zostać nałożone na organizacje korzystające z systemu certyfikacji.

Otwierając konsultacje społeczne na temat certyfikatów szczepień, rząd UK oficjalnie potwierdza, że aktualnie rozważa wprowadzenie takich dokumentów nie tylko w kontekście podróży zagranicznych, ale także w obrębie kraju - w celu "odmrożenia" brytyjskiej gospodarki. Rząd rozważa także, by paszporty covidowe przysługiwały nie tylko osobom zaszczepionym przeciw COVID-19, ale także osobom z negatywnym wynikiem testu. Szczegóły nie są jeszcze jednak ustalone - jednym z ważnych czynników, który będzie miał wpływ na losy tego pomysłu, będą wyniki trwających konsultacji społecznych.

Oficjalne zgłoszenie swojej opinii należy do 29 marca 2021 roku wysłać e-mail na adres [email protected]. W e-mailu powinno się zawrzeć odpowiedzi na trzy pytania, zamieszczone na stronie rządowej. Co do formy e-maila, na stronie rządowej wyjaśniono, że dana opinia czy argument może być przesłany na wskazany adres w formie tekstu wiadomości e-mail lub formie załączników do wiadomości e-mail. Podkreślono także, że odpowiedzi na zamieszczone na stronie rządowej pytania, a także opinie nie muszą być wyczerpujące - mogą być krótkie. Najważniejsze jest to, by przekazać swoją myśl zrozumiale i aby zawrzeć istotne uwagi.

Pytania, na które powinno się odpowiedzieć wysyłając władzom UK swoją opinię na temat paszportów immunologicznych, a także dodatkowe informacje na temat konsultacji społecznych kontrowersyjnego pomysłu paszportów covidowych, znajdują się na stronie rządowej: COVID-Status Certification Review - Call for evidence.