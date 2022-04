Zgadnij słowo! Czyli o co chodzi z szaleństwem na Wordle?

Fot. Getty

Pamiętacie popularny teleturniej Koło fortuny? Przeglądarkowa gra Wordle nawiązuje niejako do jej fenomenu i oferuje internautom mnóstwo rozrywki! Do znakomitej zabawy wystarczy jedynie umiejętność dedukcji i trochę... cierpliwości.

Internetowa gra Wordle zawojowała ostatnio umysły internautów, którzy czekają cierpliwie na każdą kolejną jej odsłonę. Zasady Wordle są proste – należy zgadnąć pięcioliterowe słowo dnia w ciągu sześciu prób. W grę można zagrać tylko raz dziennie, a nowe słowo pojawia się o... północy. Skojarzenia z Kołem fortuny są nadzwyczaj zasadne, ponieważ także w Wordle gracz uzyskuje od systemu podpowiedź w zakresie użytych liter. Po wpisaniu pierwszego słowa zmienia się kolor użytych liter. Kolor szary oznacza, że litera nie występuje w poszukiwanym słowie, kolor żółty – że litera znajduje się w wyrazie, ale na innym miejscu, natomiast kolor zielony oznacza, że litera jest usytuowana na właściwym miejscu.

Gra Worlde podbija internet

Autorem Wordle jest Josh Wardle, programista, który początkowo stworzył grę na własny użytek, a konkretnie dla swojej partnerki. Gra na tyle spodobała się zarówno kobiecie, jak i znajomym Josha, że w październiku 2021 r. postanowił on udostępnić Wordle w sieci. I tak, w ciągu dwóch zaledwie miesięcy, gra trafiła pod strzechy ponad 300 tys. ludzi. - Myślę, że ludzie doceniają to, że jest to gra internetowa, która po prostu daje radość. Nie próbuje zrobić niczego podejrzanego z twoimi wrażliwymi danymi ani gałkami ocznymi – w taki sposób swoje dzieło opisał w "The New York Timse" Josh Wardle.

pivoting to wordle memes pic.twitter.com/ig0MJIEd5o — angeline rodriguez (@gelrdrgz) January 13, 2022

Wordle nie jest tylko kolejną grą internetową

Jak zapewnia twórca Wordle, nie jest to tylko kolejna gra internetowa. W zgadywanie słowa można się zabawić tylko raz dziennie, a na pojawienie się kolejnej zagadki trzeba poczekać aż do północy. Dzięki temu Wordle staje się swego rodzaju wspólnym doświadczeniem internautów z całego świata, którzy o tym jednym słowie mogą każdego dnia rozmawiać w mediach społecznościowych z nieznanymi sobie ludźmi. A, co ważne, gry nie trzeba ściągać na telefon i nie trzeba też opędzać się od irytujących o niej powiadomieniach – aby w nią zagrać, wystarczy kliknąć w link do gry.