Kryzys w UK Zeszłej zimy w 13 mln brytyjskich domów nie włączono ogrzewania, gdy zrobiło się zimno

Najnowsze badanie przeprowadzone przez organizację konsumencką Which? pokazało, że zeszłej zimy w aż 13 mln gospodarstw domowych nie zostało włączone ogrzewanie, gdy zrobiło się zimno. Swoich domów nie nagrzała połowa rodzin osiągających roczne dochody na poziomie poniżej 20 000 funtów.

Kryzys energetyczny „zmroził” Brytyjczyków

Badanie przeprowadzone przez analityków Which? na próbie 4000 ludzi wykazało, że miliony Brytyjczyków nie włączyło w zeszłym roku ogrzewania w momencie, gdy na dworze zrobiło się zimno. Blisko dziewięć na 10 gospodarstw domowych starało się ograniczyć zużycie energii, natomiast aż 13 milionów zrezygnowało z nagrzania w mieszkaniu/domu, gdy temperatura spadła poniżej komfortowego minimum. Ogrzewania nie włączyła połowa gospodarstw domowych o rocznych dochodach poniżej 20 000 funtów, natomiast w przypadku gospodarstw domowych o rocznych dochodach przekraczających 80 000 funtów na ruch taki zdecydowała się jedna trzecia respondentów.

Badanie Which? ujawniło także, że poza gospodarstwami domowymi o niższych dochodach z ogrzewania domów rezygnowały przede wszystkim osoby w wieku 45 – 64 lat, na co prawdopodobnie wpływ miało więcej obowiązków finansowych związanych chociażby ze spłatą kredytu na dom czy wychowaniem dzieci.

Brytyjczycy zaczęli masowo oszczędzać

Ciężka sytuacja na rynku energetycznym, do której doprowadził przede wszystkim wybuch wojny w Ukrainie, zmusił wielu Brytyjczyków do zaciśnięcia pasa. Wyspiarze zaczęli masowo oszczędzać, m.in. poprzez zakładanie na siebie w domu dodatkowych warstw odzieży, rzadsze korzystanie z piekarnika lub ograniczanie liczby kąpieli i długości branych pryszniców.

Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że są granice oszczędzania energii, w związku z czym rząd musi aktywniej działać na rzecz ulżenia społeczeństwu w kosztach prowadzenia domu. – Rząd i firmy energetyczne już teraz muszą działać, aby pomóc najbardziej potrzebującym związać w zimie koniec z końcem. Rząd musi jak najszybciej wprowadzić odpowiednio ukierunkowaną taryfę socjalną, a firmy energetyczne muszą upewnić się, że są odpowiednio przygotowane do właściwej obsługi klientów w okresie zimowym – mówi Emily Seymour z Which?. I dodaje: – To bardzo niepokojące, że szacunkowo 13 milionów gospodarstw domowych nie włącza ogrzewania, gdy jest zimno, z obawy przed wysokimi rachunkami za energię.

