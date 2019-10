Zdrowie psychiczne polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Jaka jest rola NHS?

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zbiegło się w czasie z poważnymi niedoborami siły roboczej w Wielkiej Brytanii. Te nowe możliwości pracy i prawo do swobodnego przemieszczania się przyciągnęły wielu Polaków. Do tej pory jesteśmy największą grupą imigrantów w Wielkiej Brytanii.

Istniejące badania, choć ograniczone w tym zakresie, pokazują wyrazie potrzebę pomocy psychologicznej dla Polaków. Wywiady z Polakami mieszkającym w Wielkiej Brytanii wykazały negatywne aspekty emigracji związane ze zdrowiem psychicznym, wpływ na to miała frustracja i stres związany z trudnościami językowymi, dyskryminacją, izolacją, problemami finansowymi, nieznajomością kultury brytyjskiej.

Niedawna ankieta przeprowadzona przez Polish Psychologists’ Association z udziałem 450 Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, zbadała wzór dostępu Polaków do wsparcia psychologicznego. Doniesiono, że 55 % respondentów uważa, że skorzystałoby z pomocy psychologicznej podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Jednak tylko 24 % czuło się w stanie uzyskać dostęp do potrzebnej pomocy.

Jak mówi polska doktorantka prowadząca badania nad zdrowiem psychicznym Polaków w Wielkiej Brytanii na University of East London:

- W badaniu, chcę uzyskać informacje o tym, czy Polacy, mieszkający w Wielkiej Brytanii, korzystają z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego NHS i czy mają dostęp do takiej pomocy. Interesują mnie opinie polskich emigrantów, niezależnie od tego, czy korzystali oni z usług zdrowia psychicznego w Wielkiej Brytanii.

Udział osób zainteresowanych badaniem wymagałby wypełnienia krótkiej ankiety (5–10 minut) zawartej w poniższym linku. Link zawiera także więcej informacji na temat badań i University of East London, gdzie są one prowadzone.

WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE: https://uelpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8jrI1p0aiH5QD5P