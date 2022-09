Zdradzamy, jakie są "najszczęśliwsze" miejsca do życia w Anglii [RANKING]

Z kolei Boston to najnieszczęśliwszy obszar w Anglii

Windsor i Maidenhead to najszczęśliwszy obszar w Anglii

Które miasto w Anglii jest najszczęśliwsze? Gdzie życie ma najwięcej zalet? Eksperci wzięli ten temat na warsztat i przygotowali analizę "szczęśliwości" w perspektywie regionalnej.

W ramach badania przeprowadzonego przez ekspertów z Guardian Carers przeanalizowano dane z ponad 300 obszarów samorządowych w Anglii. Każdy z nich był oceniany na podstawie ośmiu czynników, w tym dostępu do terenów zielonych, poziomu dobrostanu na podstawie danych Urzędu Statystyk Krajowych (ONS) oraz wskaźników związanych z przestępczością. Następnie, poszczególne czynniki zostały zsumowane, co przełożyło się na ogólny wynik poziomu szczęścia mieszkańców danego regionu czy miasta w Anglii. Co się okazało? Okręg miejski Windsor i Maidenhead uzyskał najlepszy łączny wynik (70,63 na 100). Oba te miasta osiągnęły najlepszy wyniki w aż ośmiu kategoriach. Odnotowano tu niski wskaźnik samobójstw, trzynasty najniższy wskaźnik bezrobocia, największą średnią łączną wielkością parków, ogrodów publicznych lub boisk.

Na drugim miejscu znajduje się hrabstwo ceremonialne Wiltshire (wynik: 68.97), położone w południowo-zachodniej Anglia. Jednostka, którą tworzą dwa rejonu administracyjne typu unitary authority Wiltshire oraz Swindon ma piątą najniższą stopę bezrobocia w porównaniu ze wszystkimi 304 zbadanymi obszarami, a także mnóstwo terenów zielonych. Podium uzupełnia Rutland z wynikiem 68.11 (w regionie East Midlands). Pośród 304 przeanalizowanych obszarów Rutland zajmuje dziesiąte miejsce pod względem najniższego poziomu przestępczości.

A jak wygląda sytuacja na drugim biegunie? Jakie obszary w Anglii są "najmniej szczęśliwe"? Boston jest uważany za najnieszczęśliwszy obszar w skali całego kraju, mając czwartą najniższą medianę dochodów w Anglii na poziomie 24 655 funtów (poniżej średniej krajowe)j. Obszar ma również dwunastą najwyższą liczbę godzin pracy. Podium w tej kategorii uzupełniają Melton oraz Oadby i Wigston.

Oto pełny ranking najbardziej szczęśliwych regionów w Anglii:

1. Windsor and Maidenhead 70.63

2. Wiltshire (Salisbury) 68.97

3. Rutland 68.11

4. Broxbourne 67.84

5. Runnymede 67.11

6. Tandridge 66.61

7. Kingston upon Thames 66.13

8. Rochford 65.99

9. Wokingham 65.81

10. Kornwalia 65.53

Oto pełny ranking najmniej szczęśliwych regionów w Anglii:

295. Lincoln 48.75

296. Blackpool 48.68

297. Eastbourne 48.43

298. Barrow-in-Furness 48.20

299. Hartlepool 47.86

300. Middlesbrough 47.57

301. Redcar i Cleveland 45.35

302. Oadby i Wigston 43.08

303. Melton 42.33

304. Boston 40.53

