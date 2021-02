Zdrady i rozwody: czy to naga prawda o związkach Polaków w Wielkiej Brytanii? [wideo]

Czy zdrada na emigracji to nie zdrada?

Zdrady, trójkąty, relacje oparte wyłącznie o korzyści i niezobowiązujący seks: czy tak wyglądają obecnie relacje łączące Polki i Polaków w UK? Skąd przekonanie, że Polki szukają każdej okazji, by odejść do Anglików? Czy Polacy nie mają sobie nic do zarzucenia w kwestiach wierności? Kontrowersyjne walentynkowe wideo łamie tabu o tym jak romantyczne relacje budują Polacy na emigracji.

"ZAKOHANI”: czy tak wygląda miłość po polsku?









Nieumieralny tak podsumował przekaz filmu:

Zaorałeś! :) Też znam sporo podobnych historii. Londyn to światowa stolica nieszczęśliwych związków, pękniętych serc, Karynek liczących na łatwe i dostatnie życie, Sebastianów płynących trzy razy w tygodniu: Bo ciężar egzystencji go przygniótł itp.

Grzegorz Podolewski gratuluje autorowi trafnych spostrzeżeń:

Hehe..smutne ale prawdziwe..jutro minie 15 lat na Wyspie...gratuluję stylu w jakim przedstawiasz nasze życie tutaj

