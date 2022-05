Zdesperowany złodziej wyciął dziurę w drzwiach wejściowych domu w Bristolu. Ukradł nawet mleczny ząb małego chłopca

Fot. Facebook

Jak zdesperowany musi być złodziej, który w celu obrabowania domu wycina w drzwiach wejściowych, w biały dzień, dużą dziurę? Cóż, taki z pewnością był włamywacz, który wdarł się do domu rodziny Aarona Barnesa i który, poza pieniędzmi, zabrał nawet mleczny ząb małego chłopca.

37-letni Aaron Barnes z Downend w Bristolu nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Gdy jego żona wyszła z domu na zaledwie 20 minut, by odprowadzić rano syna do szkoły, do środka wdarł się włamywacz. Przed nieruchomością państwa Barnesów zatrzymał się niewielki van, a złodziej sprawnie przeprowadził całą akcję. Mężczyzna wyciął w drzwiach wejściowych dziurę, po czym zabrał z domu £7000 w gotówce i trochę rodzinnych pamiątek. Co istotne, sąsiedzi „słyszeli różne rzeczy”, ale nikt nie wpadł na to, że dom Barnesów jest właśnie rabowany. Okoliczni mieszkańcy byli pewni, że w domu ma miejsce remont.

Zaskakujące włamanie nie tylko uszczupliło finanse państwa Barnesów, ale też wyraźnie ich przestraszyło. Incydent pokazał bowiem, że dom musiał być od dawna przez złodzieja obserwowany i że włamywacz wdarł się do niego o niezwykle precyzyjnej porze. Aaron Barnes powiedział w mediach, że jego żona, która jako pierwsza zorientowała się, co się stało, jest nie tylko wstrząśnięta, ale też że ma złamane serce. Złodziej zabrał bowiem kilka cennych, rodzinnych pamiątek, w tym mleczny ząb i pierwszy pukiel włosów ich syna. - Moja żona nie chce teraz wychodzić z domu bez opieki. Mój syn był w szpitalu przez pierwsze trzy miesiące swojego życia, więc zachowaliśmy jego opaskę na nadgarstek i przewody, do których był podłączony. Zatrzymaliśmy też jego pierwszy ząb, pierwszy pukiel włosów, wisiorek z odciskiem stopy, a on to wszystko zabrał. Nie wiemy dlaczego – powiedział zdruzgotany ojciec.