Zderzenie rollercoasterów w Legolandzie! W wyniku wypadku ranne zostały 34 osoby, w tym dwie ciężko

Fot. Getty

Do poważnego incydentu doszło we Legolandzie w Guenzburg, w Niemczech, gdzie zderzyły się dwa rollercoastery. W wyniku wypadku nikt co prawda nie stracił życia, ale ranne zostały aż 34 osoby, w tym dwie ciężko.

Na razie niewiele wiemy o wypadku w Legoland Park w Guenzburg, w Niemczech, poza tym, że do zderzenia doszło na skutek gwałtownego hamowania jednego z pociągów. W wyniku incydentu aż 34 osoby zostały ranne, w tym dwie ciężko, a łącznie 15 osób trafiło do szpitala. Jak donosi niemiecki „Bild”, jedna z poszkodowanych osób doznała zmiażdżenia klatki piersiowej.

Two roller coaster trains have collided at LEGOLAND Günzburg in Germany, leaving more than 30 visitors to the park with injuries.https://t.co/U5DH1MZc6t#LEGO#LEGOLAND#LEGOLANDGermanypic.twitter.com/WmIOK93PNW