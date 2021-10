Zdejmowanie prezerwatywy bez wiedzy i zgody partnera będzie traktowane jak przestępstwo! Gdzie wprowadzono taki przepis?

Fot. Getty

Stealthing, czyli zdejmowanie prezerwatywy bez wiedzy i zgody partnera, zostało uznane za przestępstwo w amerykańskim stanie Kalifornia. Od teraz ofiary stealthingu będą mogły dochodzić zadośćuczynienia na drodze procesu cywilnego.

Kalifornia to pierwszy stan w USA, który uznał zdejmowanie prezerwatywy bez wiedzy i zgody partnera seksualnego za przestępstwo. Od teraz stealthing będzie podlegał karze, a ofiara będzie mogła domagać się od sprawcy zadośćuczynienia za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne. - Dla większości ludzi to oczywiste i logiczne, że zdejmowanie prezerwatywy w czasie stosunku bez wiedzy i zgody partnera jest niemoralne i powinno być zakazane - zaznacza Cristina Garcia, członkini Zgromadzenia Stanowego w Kalifornii, która zainicjowała przyjęcie nowej ustawy. Garcia argumentuje, że stealthing powoduje u oszukanych ludzi długofalowe szkody fizyczne oraz emocjonalne, za co podstępni sprawcy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. - To pogwałcenie godności i autonomii drugiej osoby. (…) Mam nadzieję, że inne stany pójdą w ślady Kalifornii. Mam nadzieję, że to skłoni ludzi do dyskusji nad tym problemem - dodaje polityk.

Stealthing coraz większym problemem

Władze stanu Kalifornia zdecydowały się przyjąć nowe prawo, ponieważ problem stealthingu się wzmaga. Z badan przeprowadzonych w 2017 r. przez Uniwersytet Yale wynika, że liczba przypadków stealthingu rośnie z roku na rok. Z kolei analiza dokonana przez klinikę zdrowia seksualnego w Melbourne w Australii, w 2018 r., wykazała, że niechcianego zdjęcia prezerwatywy przez partnera seksualnego doświadczyło 32 proc. kobiet i 19 proc. mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami.

Zwolennicy nowej ustawy argumentują, że potajemne zdjęcie prezerwatywy w trakcie stosunku można potraktować nawet jako gwałt, ponieważ ofiara takiego zachowania wyraziła zgodę na seks, ale wyłącznie z zabezpieczeniem. Ściągnięcie prezerwatywy jest więc nie tylko niewywiązaniem się z zawartej umowy, ale też naraża kobietę lub innego mężczyznę na zarażenie się chorobami przenoszonymi drogą płciową (w przypadku kobiet – także na niechcianą ciążę).