Zbyt wysokie rachunki za prąd i gaz - jak sprawdzić, czy należy ci się zwrot pieniędzy?

7,2 miliona funtów – o tyle więcej za prąd i gaz zapłacili w ciągu ostatnich 7 lat mieszkańcy Wysp, którzy zdecydowali się zmienić dostawcę lub taryfę. Teraz providerzy będą musieli zwrócić konsumentom te pieniądze! Czy jesteś wśród tych, którzy otrzymają rekompensatę?

Osiemnaście firm energetycznych w Wielkiej Brytanii zwróci swoim klientom do 10,4 miliona funtów. Jak się okazuje, sprawa ta dotyczy ponad miliona gospodarstw domowych w UK. Po tym, jak zmienili swojego dostawcę energii elektrycznej lub gazu albo zmienili taryfę, ich providerzy zawyżyli ich opłaty. Ten proceder miał miejsce od 2013 roku i w końcu Ofgem, brytyjski organ odpowiedzialny za regulacje w sektorze energetycznym, uznał, że poszkodowanym klientom należy się zwrot tych pieniędzy. Sprawa dotyczy takich firm, jak Bristol Energy, British Gas/ Centrica czy E.On. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym poprzednim artykule na ten temat: "Nawet milion gospodarstw domowych w UK otrzyma zwrot pieniędzy za droższy prąd i gaz! Ofgem ujawnił nieprawidłowości".

Jednak wiele osób albo nie zdaje sobie sprawy, że należy im się zwrot pieniędzy albo nie wiedzą w jaki sposób ten zwrot uzyskać. Na szczęście Ofgem ma zasady, które powinny ułatwić dochodzenie roszczeń. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat:

Jak mogę się dowiedzieć, czy mój poprzedni dostawca energii jest mi winien zwrot pieniędzy?

Program My Energy Credit został zaprojektowany, aby pomóc ludziom, którzy przeprowadzili się lub zmienili dostawcę energii lub gazu, aby móc odzyskać wszelkie należne im pieniądze, niezależnie od tego, ile czasu minęło. Niestety, ten program już nie działa, ale jeśli masz dowód na to, że przysługują ci z tego tytułu pieniądze - zazwyczaj poprzez sprawdzenie ostatniego rachunku - powinieneś mieć możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u swojego poprzedniego dostawcy, niezależnie od tego ile czasu upłynęło od tamtego momentu.

Ile pieniędzy provider może być ci winny?

Kwota, jaką twój dostawca energii może być Ci winien, oparta jest na kwocie, którą nadpłaciłeś. Według ostatnich badań przeciętny Brytyjczyk płacący za pomocą polecenia zapłaty ma 108 funtów "nadpłaty" u dostawcy energii. Jeśli regularnie zmieniałaś dostawców lub taryfy to kwota ta może być większa.

Jak uzyskać zwrot od obecnego dostawcy?

Proces zwrotu kosztów energii jest stosunkowo prosty - wystarczy zwrócić się do providera energetycznego. Skontaktuj się ze swoim obecnym dostawcą energii przez telefon, e-mail lub czat internetowy, a oni powinni być w stanie zająć się resztą procesu.

Jak uzyskać zwrot od poprzedniego dostawcy?

Twój poprzedni dostawca powinien spłacić "kredyt energetyczny" po zmianie dostawcy. Jednak wielu dostawców tego nie robi, co oznacza, że ​​będziesz musiał samodzielnie dochodzić kwestii zwrotu tych pieniędzy. Aby rozpocząć skontaktuj się z poprzednim dostawcą, który wyjaśni jak będzie wyglądał proces w tej sprawie.

Jak długo będę musiał czekać na zwrot pieniędzy?

Czas potrzebny na uzyskanie zwrotu jest zależy od dostawcy. W większości przypadków nie powinno to zająć dłużej niż maksymalnie osiem tygodniu, ale w niektórych przypadkach może zająć nawet kilka miesięcy. W każdym razie im szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej pieniądze wpłyną na konto.

Co się stanie, jeśli dostawca odmówi zwrotu pieniędzy?

Jeśli firma energetyczna odmawia zwrotu lub minęło osiem tygodni od złożenia wniosku można zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Energii. Jeśli orzeczenie wydane przez niego jest na twoją korzyść, to do twojego dostawcy energii zostanie wysłane pismo z informacją, co należy zrobić. Jeśli wymagany jest zwrot pieniędzy, będzie on miał 28 dni na spłatę.