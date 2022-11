Zbliża się termin rozliczenia Self Assessment. Co trzeba zamieścić w deklaracji podatkowej?

Fot. Getty

HM Revenue & Customs przypomina, że pozostało niecałe 100 dni na złożenie zeznania podatkowego. Kto musi przesłać deklarację podatkową i co należy w niej zamieścić?

Ile czasu zostało na złożenie deklaracji Self Assessment?

Jak co roku, na około 100 dni przed upływem terminu, który przypada na dzień 31 stycznia 2023 roku, HM Revenue & Customs przypomina podatnikom o konieczności złożenia deklaracji podatkowej Self Assessment. Wersję online rozliczenia podatkowego wybiera w Wielkiej Brytanii około 96 proc. podatników i choć na złożenie deklaracji podatkowej za rok 2021/2022 pozostało jeszcze sporo czasu, to nie warto jest z tym zwlekać. Eksperci ostrzegają, że wielu podatników przesuwa moment rozliczenia podatków na ostatnią chwilę, bo wydaje im się, że zawsze znajdą na to czas. Ale jeśli się spóźnią z deklaracją, to grożą im za to dotkliwe kary finansowe. - Nie warto odkładać złożenia zeznania Self Assessment na ostatnią chwilę, ponieważ łatwo jest przegapić ostateczny termin. Szkoda płacić wysoką grzywnę za takie niedopatrzenie – zaznacza Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca w Admiral Tax, kancelarii podatkowej obsługującej firmy LTD. I precyzuje, że HMRC może nałożyć na podatnika karę zarówno za złożenie zeznania Self Assessment po terminie, jak i za zapłatę po terminie należnego podatku.

Kary za złożenie deklaracji Self Assessment po terminie

Kary za złożenie dokumentów Self Assessment po terminie przedstawiają się następująco:

1 dzień – 100 funtów;

3 miesiące – 10 funtów kary dziennie przez okres do 90 dni (maksymalnie 900 funtów);

6 miesięcy – 5% należnego podatku lub 300 funtów (w zależności od tego, która kwota jest wyższa);

12 miesięcy i później 5% należnego podatku lub 300 funtów (w zależności od tego, która kwota jest wyższa).

Ale to jeszcze nie wszystko. Urzędnicy HM Revenue & Customs mogą nałożyć na podatnika dodatkową karę, jeśli uznają, że celowo zataja on informacje o należnym podatku lub próbuje uniknąć jego zapłacenia.

W przypadku niezapłacenia podatku w terminie, kary przedstawiają się następująco:

30 dni – kwota kary wyniesie 5% należnego podatku;

6 miesięcy kwota kary wyniesie 5% podatku należnego w tym terminie;

12 miesięcy i później – 5% podatku należnego w tym terminie.

Dodatkowo HMRC może naliczyć karę w przypadku firm zarejestrowanych jako płatnicy VAT, jeśli

nie otrzyma deklaracji VAT w wyznaczonym terminie;

pełna płatność za podatek VAT należny z deklaracji nie wpłynęła na ich konto przed upływem terminu.

Kto musi złożyć deklarację Self Assessment?

Deklarację Self Assessment musi złożyć osoba, która w zeszłym roku podatkowym (w tym wypadku od 6 kwietnia 2021 do 5 kwietnia 2022):

była samozatrudniona (self-employed) , czyli prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, w wyniku czego zarobiła ponad 1000 funtów;

była podwykonawcą w ramach Construction Industry Scheme (CIS);

uzyskała dochody z wynajmu nieruchomości;

uzyskała dochody z oszczędności lub z inwestycji;

osiągnęła zyski kapitałowe lub inne nieopodatkowane przychody np. prowizje;

uzyskała dochody za granicą, za które musiała odprowadzić podatek;

jest dyrektorem spółki LTD.



Deklaracja Self Assessment – co jeszcze musisz wiedzieć?

W Wielkiej Brytanii do wyboru podatników są dwa terminy na złożenie Self-Assessment. Termin na wysłanie zeznania podatkowego w formie papierowej mija w dniu 31 października. Termin na wysłanie zeznania podatkowego przez internet mija w dniu 31 stycznia. Ostatni dzień stycznia to także ostateczny termin na zapłatę należnego podatku. Z kolei 31 lipca mija termin zapłaty zaliczki podatku na poczet bieżącego roku podatkowego, ale dotyczy to wyłącznie podatników, którzy w poprzednim roku zapłacili więcej niż 1000 funtów z tytułu podatku).

Każdy podatnik musi także pamiętać o tym, że gdy ustaje jego obowiązek składania deklaracji HMRC Self-Assessment i opłacania z tego tytułu podatku, musi się on wyrejestrować z takiego obowiązku. Dotyczy to w szczególności osób, które pracowały w oparciu o samozatrudnienie i wróciły do kraju pochodzenia. W tym wypadku bowiem nie wystarczy się rozliczyć z HMRC przed wyjazdem z UK, bo urząd będzie się domagać kolejnych rozliczeń i nawet przy zerowych przychodach będzie naliczać kary.

Rozliczenia Self-Assessment nie powinny zostawiać na ostatnią chwilę przede wszystkim osoby, które jeszcze nigdy nie rozliczały się przez internet. Trzeba bowiem wiedzieć, że podatnik musi uzyskać kody aktywacyjne do konta, a to może potrwać nawet 3 tygodnie.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!