Zbliża się termin rozliczeń z HMRC. Prawie 5,7 miliona samozatrudnionych wciąż nie złożyło zeznania podatkowego

Coraz mniej czasu na złożenie zeznania podatkowego Self Assessment

Samozatrudnieni mają mało czasu na rozliczenie Self Assessment.

Milionom samozatrudnionych pozostało już mało czasu na złożenie zeznania podatkowego Self Assessment za rok podatkowy 2021-2022. HMRC ostrzega przy okazji, że spóźnialskim grożą kary i to niemałe.

Około 5,7 miliona samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii ma już tylko tydzień na złożenie zeznania podatkowego, w przeciwnym razie mogą zostać ukarani grzywną - ostrzega HM Revenue and Customs (HMRC).







Rozliczenie samozatrudnionych

Oczekuje się, że ponad 12 milionów klientów złoży zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2021-2022 do 31 stycznia 2023 r. HMRC ujawniło, że ponad 42 500 klientów zdecydowało się powitać Nowy Rok składając deklaracje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia. W Sylwestra złożono 25 043 zeznań podatkowych. Szczytowy czas składania wniosków przypadał między godziną 14:00 a 14:59, kiedy otrzymano 2713 deklaracji. A w sam Nowy Rok: złożono 17 571 zeznań podatkowych. Szczytowy czas składania wniosków przypadał między godziną 15:00 a 15:59, kiedy otrzymano 1697 deklaracji.

Myrtle Lloyd, dyrektor generalny HMRC ds. obsługi klienta, powiedziała:

- Klienci mają mniej niż miesiąc na złożenie zeznań podatkowych, a moje przesłanie dla tych, którzy jeszcze nie zaczęli, brzmi: nie zwlekaj, zrób to online. HMRC dostarcza wielu przydatnych informacji, które pomogą Ci zacząć. Odwiedź GOV.UK i wyszukaj zakładkę „Self Assessment”.

Kary dla spóźnialskich

HMRC ostrzega klientów, że termin składania deklaracji papierowych już minął, a deklaracje podatkowe można składać wyłącznie online. Każdy, kto złoży wniosek po 31 stycznia, może zostać ukarany grzywną.

HMRC będzie traktować osoby z uzasadnionymi usprawiedliwieniami łagodnie, ponieważ skupia się na tych, którzy uporczywie nie wypełniają swoich zeznań podatkowych i umyślnie uchylają się od płacenia podatków. Klienci, którzy przedstawią HMRC rozsądną wymówkę przed upływem terminu 31 stycznia, mogą uniknąć kary po tej dacie.

Kary za spóźnione zeznanie podatkowe to:

- początkowa stała kara w wysokości 100 GBP, która obowiązuje nawet wtedy, gdy nie ma podatku do zapłaty lub jeśli należny podatek został zapłacony na czas

- po 3 miesiącach naliczane będą dodatkowe dzienne kary w wysokości 10 GBP dziennie, maksymalnie do 900 GBP

- po 6 miesiącach kolejna kara w wysokości 5 proc. należnego podatku lub 300 GBP, w zależności od tego, która kwota jest wyższa

- po 12 miesiącach kolejna opłata w wysokości 5 proc. podatku lub 300 GBP, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

Istnieją również dodatkowe kary za zwłokę w wysokości 5 proc. niezapłaconego podatku po 30 dniach, 6 miesiącach i 12 miesiącach.

Pomoc dla tych, którzy nie mają na podatek?

Osoby, które nie są w stanie w pełni opłacić swojego rachunku podatkowego, mogą skorzystać ze wsparcia i porad na stronie GOV.UK. HMRC może w tej sytuacji pomóc, organizując przystępny plan płatności, znany jako „Time to Pay”. Klienci powinni spróbować zrobić to online przez GOV.UK. Alternatywnie mogą skontaktować się z infolinią.

HMRC dysponuje szeroką gamą pomocową dla samozatrudnionych w wypełnieniu zeznania podatkowego, w tym wskazówkami, seminariami internetowymi i filmami na YouTube.

Uważaj na oszustów

HMRC przestrzega, że samozatrudnieni muszą być świadomi ryzyka, że ​​mogą paść ofiarą oszustwa. Dlatego też warto sprawdzić porady HMRC dotyczące oszustw na GOV.UK.

Klienci, którzy nie mają identyfikatora użytkownika i hasła Government Gateway, będą potrzebować dwóch rodzajów dowodów w celu potwierdzenia swojej tożsamości w systemie rozliczeniowym. Może to obejmować brytyjski paszport i brytyjskie prawo jazdy.

HMRC wprowadziło nową alternatywę do sprawdzania tożsamości, która pozwala podatnikom korzystać z aparatu w telefonie, aby potwierdzić zgodność z prawem jazdy.

Brytyjski urząd skarbowy apeluje do klientów, aby nigdy nie udostępniali swojego identyfikatora i hasła użytkownika Government Gateway. Ktoś korzystający z tych danych może je ukraść lub złożyć fałszywe roszczenie w ich imieniu.

O parę istotnych kwestii związanych z rozliczeniem samozatrudnionych w tym roku postanowiliśmy zapytać Iwonę Sepek - Buchalską z biura księgowego polstar.org.uk:

Z jakich ulg podatkowych mogą skorzystać samozatrudnieni w Wielkiej Brytanii? Czy takie istnieją?

Osoby samozatrudnione od lat korzystają z ulg nadanych przez HMRC. Ta ulga nazywa się Personal Allowance (personalny przydział). Personalny przydział wzrasta o kilkaset funtów rocznie.

Ulgi dla osób samozatrudnionych, które posiadają dochód roczny poniżej £12570 w roku podatkowym 2021- 2022- są zwolnione z opodatkowania. Kwota £12570 została zamrożona na rok podatkowy 2022-2023 oraz 2023-2024. Urząd skarbowy informuje, iż owa ulga może pozostać zamrożona do 2026 roku.

Jakie zmiany czekają na samozatrudnionych w UK w następnym roku podatkowym wprowadzone przez rząd?

Zmiany podatkowe następują w płatnościach NIN Class 4 – wzrost z 9% na 9,73% dla osób samozatrudnionych, które przekroczyły kwotę dochodu £11,908, wzrost ten obejmuje kwotę do £50,270. Dochód powyżej £50,270 objęty będzie wzrostem NIN Class 4 z 2% na 2,73%.

Większe zmiany nastąpią dla osób samozatrudnionych od kwietnia 2026, gdzie urząd skarbowy będzie wymagał, aby każda osoba samozatrudniona posiadała Government Gateway account oraz accounting software - oprogramowanie księgowości (MTD), rząd wprowadza zmiany – Making Tax Digital, tzw. cyfryzacja podatków.

Czy to prawda, że samozatrudnieni, którzy spóźnią się w tym roku z rozliczeniem do 31 stycznia, nie będą już zwolnieni z kary w wysokości 100 funtów (jak to było przez ostatnie dwa lata)?

W latach podatkowych 2019-2020 oraz 2020-2021, osoby samozatrudnione były zwolnione z kary £100 tylko i wyłącznie wtedy, gdy rozliczenie podatkowe zostało wysłane do 28/29 lutego (danego roku), a podatek lub składki opłacone do 30/31 marca (danego roku). Obecnie urząd skarbowy nie podaje żadnych informacji w związku z rozliczeniem podatkowym 2021-2022, dlatego zachęcamy osoby samozatrudnione, aby rozliczyły się do 31.01.2023, żeby uniknąć kar.



