Zbliża się termin rozliczeń self-employed. Samozatrudnieni w UK, jeszcze tylko raz rozliczą się w dotychczasowej formule

Zamiast jednego rocznego self-assessment, będą wymagane 4 deklaracje kwartalne i dwie dodatkowe roczne - to więcej zobowiązań niż obecnie mają spółki LTD.

Jak co roku styczeń jest ostatecznym terminem na składanie rozliczeń podatkowych przez self-employed, trejderów krypto oraz landlordów i inne osoby, które otrzymują dochody spoza zatrudnienia, a także dyrektorów spółek. Już niebawem system składania deklaracji podatkowych dla nich diametralnie się zmieni.

Kiedy rozliczą się self-employed za 2022

Deklaracje podatkowe można składać już następnego dnia, po dacie zakończenia roku podatkowego osób fizycznych, która zawsze wypada 5 kwietnia. 6 kwietnia można złożyć już self-assessment, ale corocznie większość osób czeka do samego deadline, czyli do stycznia roku następnego. Z nieco ponad 10 milionów wypełnianych co roku self-assessment, aż kilka milionów jest wypełnianych w styczniu.

Kto jeszcze musi wypełnić self-assessment?

Za większość pracowników, składki odprowadza pracodawca i nie muszą oni wypełniać self-assessment. Sami rozliczają się oczywiście samozatrudnieni, ale nie tylko.

Tax Return będzie musiał wypełnić każdy, kto w roku podatkowym 2021/22:

Był samozatrudniony i zarobił więcej niż £1,000

Miał dochód większy niż £50,000 i pobierał child benefit (lub jego partner)

Jest landlordem i zarobił więcej niż £2,500 z wynajmu nieruchomosci lub innych nieopodatkowanych źródeł jak np. napiwki, prowizje.

Zarobił ponad £100,000 obojętnie z jakich źródeł

Miał dochody z zagranicy i w tym samym czasie w UK

Musi zapłacić capital gains tax - np. trejderzy krypto, inwestorzy

Otrzymywał dochody z trustu

Jego emerytura wynosiła więcej niż kwota wolna od podatku i była jego jedynym źródłem dochodu

Wypełnił self-assessment tax return w poprzednim roku. HMRC zakłada, że kolejne lata również będą rozliczane w ten sposób

Co z zapominalskimi, którzy nie zarejestrowali się do self-assessment?

Aby móc złożyć deklarację przez internet, należy się zarejestrować do self-assessment tax return na stronach HMRC. Teoretycznie czas na to jest dla osób pierwszy raz składających deklarację w tym roku, do 5 października 2022, ale można nadal to zrobić. Należy to zrobić jak najszybciej poprzez konto personalne na stronach HMRC, gdyż na kod wysyłany pocztą czeka się około 10 dni.

31 stycznia 2023 to nie tylko deadline na złożenie deklaracji, ale też zapłacenie podatku

Do 31 stycznia należy również opłacić podatek za rozliczany rok oraz zaliczkę na rok następny tzw. payment on account. Podatek można zapłacić przelewem bądź kartą.

Zmiany w self-assessment od kwietnia 2024

Obecnie self-employed i inne osoby, które muszą składać self-assessment tax return robią to raz w roku. Począwszy od kwietnia 2024, deklaracje będą składane cztery razy w roku. Dodatkowo będą wymagane 2 deklaracje roczne. Nowy system ma zapewnić większą rzetelność rozliczeń oraz możliwość ich sprawdzania - do urzędu będą trafiały wszystkie transakcje kupna, sprzedaży oraz inne robione przez samozatrudnionego, a nie tylko samo podsumowanie rocznych kosztów oraz przychodów. Jeśli chcesz być informowany o zmianach, jakie mają nastąpić po 2024 oku, zapisz się do powiadomień:TUTAJ

Dlaczego zmiany w self-assessment budzą takie kontrowersje?

Większość osób, które rozlicza się za pomocą self-assessment, to mali przedsiębiorcy czy landlordzi, którzy raz w roku opłacają u księgowej rozliczenie podatkowe. Kwartalne deklaracje będą dla nich oznaczały większe koszty oraz więcej nakładów pracy. Nowe rozliczenia samozatrudnionych, oznaczają więcej formalności niż deklaracje podatkowe spółki LTD. Wielu self-employed już teraz planuje przejście na spółkę LTD. W nowym systemie landlord, który wynajmuje jeden dom i otrzymuje od lokatora jedną płatność miesięcznie, będzie musiał składać deklaracje co kwartał, a także złożyć dwie roczne dodatkowe deklaracje, co wydaje się nieadekwatnie dużym zobowiązaniem w stosunku do prowadzonej “działalności”.

