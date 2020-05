Zbierane są zgłoszenia Polaków na lot czarterowy z Belfastu do Warszawy. Zobacz, na kiedy

Informację o organizowanym locie do Polski samolotem czarterowym podał Konsulat Generalny RP w Belfaście. Zainteresowani muszą wysłać zgłoszenie. Lot odbędzie się dopiero po zebraniu odpowiedniej liczby osób, jednak datę już podano.

Polskie Linie Lotnicze planują zorganizowanie przelotu z Belfastu do Warszawy w dniu 27 maja 2020, jeśli tylko zbierze się wymagana liczba zainteresowanych osób. Jak podał Konsulat Generalny RP w Belfaście „specjalne czartery do Polski są organizowane na zasadach komercyjnych (cena przelotu nie powinna przekroczyć 1200 zł od osoby)”.

Zgłoszenia na lot do Polski

Jeśli zainteresowanym zależy na uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących przelotu, konieczny jest kontakt z przewoźnikiem. Wspomniany przelot nie jest organizowany w ramach akcji LOT DO DOMU, gdyż została ona zakończona 5 kwietnia.

Osoby, które są zainteresowane lotem do Polski 27 maja 2020 roku z Belfastu do Warszawy, powinny do 22 maja do godziny 12:00 przesłać na adres: [email protected] swoje zgłoszenia oraz poniższe dane:

- swoje imię i nazwisko

- numer telefonu

- adres e-mail

- datę urodzenia, ale tylko w przypadku osób starszych, małoletnich lub niemowląt.

W przypadku zebrania odpowiedniej liczby osób (zgłoszeń), dane te zostaną przekazane do PLL LOT, a w ciągu następnych kilku dni pracownicy PLL LOT będą kontaktować się z zainteresowanymi w celu przedstawienia warunków lotu do Polski oraz potwierdzenia rezerwacji.