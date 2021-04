Zawalił się największy od 60 lat klif w Wielkiej Brytanii. 4 tys. ton osunęło się na Wybrzeżu Jurajskim [wideo]

fot. Twitter

Po tym, jak zawaliła się olbrzymia część klifu w Dorset i 4 tysięcy ton ziemi oraz skał osunęło się na plażę, wydano specjalne ostrzeżenia dla mieszkańców okolic. Jest to przypuszczalnie największe osuwisko w UK od 60 lat.

Nagranie zrobione z drona nad Wybrzeżem Jurajskim robi wrażenie. Widać na nim olbrzymie osuwisko - 4 000 ton ziemi i skał. Wydano już ostrzeżenia dla mieszkańców okolic, a szczególnie poszukiwaczy skamieniałości, gdyż bardzo prawdopodobne są kolejne osunięcia.

We wtorek władze lokalne Dorset napisały na Twitterze o dużym osuwisku między Seatown i Eype Beach. Podały także, że spodziewają się „dalszego osuwania się klifu”. Dlatego też ze względów bezpieczeństwa lokalni mieszkańcy powinni unikać tego terenu. Władze zapewniły także, iż będą monitorować sytuację w ciągu najbliższych tygodni, aby upewnić się w kwestii wystąpienia dalszych zniszczeń.

- Teraz grunt wysycha i istnieje możliwość kolejnych osunięć, do których może dojść bardzo szybko. Dla własnego bezpieczeństwa trzymajcie się z dala od szczytu klifu i jego podstawy - podało Dorset Council.

There's been another cliff fall just East of Seatown . About 300m of the cliff has been affected including the coast path. The path has been cordoned off. The cliff is still very unstable and more is expected to be lost. Please take notice of safety signs. pic.twitter.com/JAwxxrXaY7