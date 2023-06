Spada poziom zaufania do angielskiej i walijskiej policji — według Andy Cooke, pełniącej rolę Chief Inspector of Constabulary służby policyjne znajdują się obecnie w „jednym z największych kryzysów w swojej historii”.

Jak wynika z corocznego raportu przygotowanego przez Głównego Inspektora Policji, wiara społeczeństwa w funkcjonariuszy w Anglii i Walii znajduje się na bardzo niskim poziomie. Mundurowi w tych krajach nie radzą sobie z wypełnianiem podstawowych zadań, przez co nie tylko nie spełniają oczekiwań społecznych, ale również stracił zaufanie opinii publicznej. Andy Cooke zwraca uwagę, że funkcjonariusze policji zajmują się sprawami, którymi zajmować się nie powinni. Przykładem niech będzie ponad 600 tysięcy interwencji związanych ze zdrowiem psychicznym. – W większości z tych incydentów nie było wymogu obecności policji – podkreśla Cooke. Zwraca także uwagę, że policjanci są wykorzystywani do „łatania dziur” po przedstawicielach innych służbach cywilnych. Wiadomo, że jeśli dany policjant zajmuje się nie tym, co powinien i do czego ma kompetencji, to w jakimś miejscu, gdzie jest naprawdę potrzebny, nie jest obecny.





Czym spowodowany jest kryzys policji w Anglii i Walii?

Niestety, główne wnioski płynące z raportu nie nastrajają optymistyczne. Ilość spraw, w których postawiono zarzuty osobie zatrzymanej, spadła o dwie trzecie od 2014 roku. Z drugiej strony rośnie niezadowolenie opinii publicznej z nie tylko z pracy policji, ale szerzej, z funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

– Nie przypominam sobie czasów, kiedy stosunki między policją a społeczeństwem były bardziej napięte niż obecnie – komentuje Cooke, jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC. – Społeczne oczekiwanie wobec policjantów polegają na tym, że spodziewamy się, iż będą zapobiegać przestępstwom, prowadzić dochodzenia, będą obecni w naszych społecznościach, będą widoczni, będą szybko reagować na wezwania pod numer 999. To wszystko są podstawy działania policji – dodaje.

Jakie są wnioski z raportu Chief Inspector of Constabulary

– Jednak widzieliśmy zbyt wiele sytuacji, w których marnuje się okazje do łapania przestępców – podsumowuje Główny Inspektor Policji.

W 2020 roku zatrudniono ponad 20 000 policjantów, ale siły policyjne nadal cierpią z powodu utraty wielu doświadczonych funkcjonariuszy za premierostwa Davida Camerona. Trudności w weryfikacji nowych rekrutów i brak doświadczenia to obiektywne problemy, z jakimi zmagają się służby w Anglii i Walii. Co więcej, tam, gdzie zidentyfikowano pewne niedociągnięcia, lokalne jednostki często nie mają odpowiednich środków, aby je poprawić lub zajmuje im to dużo czasu.

