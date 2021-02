Zatrzymanie przez brytyjską policję podczas jazdy samochodem - jakie kierowca ma prawa? Co może policjant?

Co zrobić jak zatrzyma cię policja na drodze?

Jak czytamy na oficjalnej stronie rządowej GOV.uk brytyjska policja może zatrzymać samochód z dowolnego powodu. Gdy zostaniesz poproszony o zatrzymanie się jesteś zobowiązany to zrobić, ale w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia na drodze. Jeśli zostanie zatrzymany policja może poprosić o okazanie:

prawa jazdy

polisy ubezpieczeniowej

certyfikatu MOT

Jeśli nie masz tych dokumentów przy sobie, to masz 7 dni na ich dostarczenie. Jeśli w tym czasie nie okażesz tych dokumentów, to dojdzie do złamania prawa.

Policja może również na miejscu nałożyć mandat karny ("fixed penalty notice") za wiele drobnych wykroczeń oraz nakazać wykonanie testu na obecność alkoholu we krwi w określonych okolicznościach. Może się również okazać się, że twój samochód zostanie zatrzymany w razie podejrzenia prowadzenia pojazdu bez ubezpieczenia lub popełnienia innych wykroczeń.

"Breath tests" - badanie na obecność alkoholu w organizmie

Policja może cię zatrzymać w dowolnym momencie i poprosić o wykonanie testu oddechu ("wykonać analizę oddechową"), jeśli:

myślą, że piłeś

popełniłeś wykroczenie drogowe

uczestniczyłeś w wypadku drogowym

Jeżeli odmówisz udziału w "breath test" lub nie dostarczysz "próbki oddechu" i nie będziesz mieć "rozsądnej wymówki" możesz zostać aresztowany. "Rozsądną wymówką" w tym przypadku może być twój stan fizyczny lub psychiczny uniemożliwiający pobranie próbki.

"Breath test" daje natychmiastowy wynik. Jeśli okaże się, że nie przekroczyłeś limitu pozwalającego na dalszą jazdę, możesz zostać dopuszczony do ruchu. Jeśli okaże się, że przekroczyłeś limit to zostaniesz zabrany na posterunek policji i poddany ostatecznemu testowi oddechu. Jeśli wynik jest dodatni zostaniesz ukarany mandatem.

Jeśli funkcjonariusz podejrzewa, że jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków, może poprosić Cię o:

sprawdzenie pod kątem obecność narkotyków

wykonanie "testu fizycznego" ("field impairment test")

Jeśli nie zdasz któregoś z tych testów możesz zostać aresztowany.

UWAGA! Jeśli nie zdasz "breath test" nie możesz prowadzić samochodu, dopóki nie wytrzeźwiejesz. Możesz poprosić kogoś innego o odebranie twojego samochodu.

Kiedy policja może zająć Twój pojazd?

Policja może zająć pojazd, jeśli uzna, że ​​jest używany w określony sposób, taki jak na przykład nieostrożna lub nierozważna jazda. Mogą również zająć pojazd, jeśli uważają, że:

kierowany jest przez osobę, która nie ma odpowiedniej licencji lub ubezpieczenia

zaparkowany jest niebezpiecznie, nielegalnie lub utrudniająco ruch innym

jest zepsuty lub porzucony

W przypadku zajęcia pojazdu obowiązuje "release fee" w wysokości do 200 GBP plus opłata za przechowywanie w wysokości 20 GBP za każdy dzień lub część dnia.

Usterki w twoim pojeździe

Jeśli w twoim pojeździe jest coś nie tak, na przykład światło stopu jest zepsute, policja może wydać "vehicle defect rectification notice" ("zawiadomienie o usunięciu usterki pojazdu").

W takim wypadku musisz naprawić tę usterkę i przedstawić odpowiednie dowód, na przykład paragon od mechanika. Masz 14 dni od daty zawiadomienia na przedstawienie dowodu policji.

Drobne wykroczenia samochodowe

Policja może nałożyć "fixed penalty notice" za mniej poważne wykroczenia drogowe, w tym za:

nieostrożną lub nierozważną jazdę

korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy

brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

jazda zbyt blisko innego pojazdu

Możesz zostać ukarany grzywną w wysokości do 200 funtów i otrzymać punkty karne. Policja może również zdecydować o:

nie zrobieniu niczego

wydaniu pouczenia

zaoferowaniu szkolenia dla kierowców

wystosować oskarżenie

Jeśli uważasz, że nie popełniłeś żadnego wykroczenia to możesz nie przyjmować mandatu, jednak wtedy sprawa zostanie skierowana do sądu.

Po więcej informacji na ten temat odsyłamy na oficjalną stronę rządową: https://www.gov.uk/stopped-by-police-while-driving-your-rights. Była ona źródłem w pracy nad tym tekstem.

