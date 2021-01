Zatrzymanie i przeszukanie przez policję w UK - jakie są twoje prawa?

Policja może cię zatrzymać i przesłuchać w dowolnym momencie - kwestia przeszukania zależy od sytuacji. Funkcjonariusz policji ds. wsparcia społeczności (police community support officer - PCSO) musi być w mundurze, gdy zatrzymuje cię i dokonuje przeszukania. Policjant nie zawsze musi być w mundurze, ale jeśli nie ma na sobie munduru, to musi pokazać swoją legitymację.

Te zasady jednak są inne w Szkocji.

"Stop and question" - jakie są uprawnienia policji?

Policjant może Cię zatrzymać i zapytać:

jakie jest twoje imię

co robisz w okolicy

dokąd idziesz

Nie musisz zatrzymywać się, ani odpowiadać na żadne pytania. Jeśli jednak tego nie zrobisz bez żadnego powodu, to samo w sobie może to być wykorzystane, jako powód do przeszukania lub aresztowania.

"Stop and search" - jakie są uprawnienia policji?

Policjant ma prawo cię zatrzymać i przeszukać, jeśli ma "uzasadnione podstawy", by podejrzewać, że masz przy sobie:

nielegalne narkotyki

broń

ukradziona własność

coś, co mogłoby zostać użyte do popełnienia przestępstwa, na przykład łom

Możesz zostać zatrzymany i przeszukany bez uzasadnionego powodu tylko wtedy, gdy zostało to zatwierdzone przez starszego funkcjonariusza policji. Może się to zdarzyć, jeśli podejrzewa się, że:

może dojść do brutalnego przestępstwa

nosisz broń lub jej używałeś

znajdujesz się w określonej lokalizacji lub obszarze

Zanim zostaniesz przeszukany, policjant musi ci powiedzieć:

swoje nazwisko i posterunek policji

czego spodziewa się znaleźć

powód przeszukania

Proces przeszukiwania podejrzanego może zostać nagrany. Policjant może poprosić cię o zdjęcie płaszcza, kurtki lub rękawiczek.

Policja może poprosić cię o zdjęcie innego ubrania i czegokolwiek, co nosisz ze względów religijnych - na przykład welonu lub turbanu. Jeśli to zrobi to przeszukanie nie może odbyć się w miejscu publicznym. Jeśli funkcjonariusz chce, abyś zdjął coś więcej niż kurtkę i rękawiczki to musi być tej samej płci.

UWAGA! Bycie przeszukanym nie oznacza, że jesteś aresztowany.

Po więcej informacji na ten temat odsyłamy na oficjalną stronę rządową: hhttps://www.gov.uk/police-powers-to-stop-and-search-your-rights. Była ona źródłem w pracy nad tym tekstem.