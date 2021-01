Zaszczepiłeś się? Nie pij alkoholu! Eksperci zalecają miesiąc abstynencji

Osoby, które zostały zaszczepiono przeciwko koronawirusowi powinny unikać spożywania napojów zawierających alkohol. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez brytyjskich naukowców może on osłabić reakcję układu odpornościowego.

W minioną środę w dokumencie wyemitowanym na łamach BBC ekspert medycyny ratunkowej, dr Ronx Ikharia, zwróciła uwagę, że zaledwie trzy szklanki Prosecco obniżyły poziom białych krwinek, w tym limfocytów, które pomagają atakować wirusy za pomocą przeciwciał, nawet o połowę. Jak czytamy na lamach portalu "Metro" doktor Ikharia w ramach programu "The Truth About… Boosting Your Immune System" przeprowadziła eksperyment pokazujący właśnie ten mechanizm. Limfocyty stanowią od 20% do 40% białych krwinek u dorosłych i pomagają zwalczać wirusy w węzłach chłonnych, śledzionie i innych obszarach naszego ciała. Limfocyty odgrywają kluczową rolę w określaniu odpowiedzi immunologicznej na obce substancje, takie jak wirus Covid-19. Oznacza to, że alkohol, nawet w tak niewielkich dawkach, może przyczynić się do tego, że nasz organizm nie "nauczy się" odpowiednio reagować na koronawirusa.

Szczepienia i alkohol nie idą w parze

Jej wnioski zostały później potwierdzone przez Sheenę Cruickshank, profesor immunologii z University of Manchester. "Alkohol zmienia skład mikroorganizmów w jelitach, które pomagają powstrzymać przedostawanie się bakterii i wirusów" - wyjaśniała Cruickshank. Co to oznacza? Jeśli osoba zaszczepiona chce wykształcić w swoim organizmie silną odpowiedź immunologiczną to przez około miesiąc od momentu przyjęcia pierwszej dawki szczepienia powinna unikać picia alkoholu.

Dodajmy, że już wcześniej WHO zalecało unikanie spożywania napojów wyskokowych w perspektywie zaszczepienie się przeciwko Covid-19. "Alkohol ma silny wpływ na organizm. Wywołuje skoki ciśnienia tętniczego, prowadzi do zaburzeń oddychania, jego spożycie daje objawy hipoglikemii (np. osłabienie). To wszystko są symptomy, które wykluczają zaszczepienie" - to z kolei komentarz doktora Michała Sutkowskiego, prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

"Procenty" mogą mieć negatywny wpływ na rekację organizmu na szczepionkę

Co ciekawe, wśród rosyjskich lekarzy i naukowców zwracających uwagę na tę kwestię nie ma zgodności. "Wszystkie osoby, które planują poddać się szczepieniu przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, powinny zaprzestać spożywania alkoholu. Abstynencja powinna potrwać 42 dni" - mówiła Anna Popowa koordynująca walkę z epidemią w Rosji. W znacznie innym tonie wypowiedział się Aleksander Gintsburg, który pracował nad rosyjską szczepionką Sputnik. Jego zdaniem nie jest konieczna całkowita abstynencja, wystarczy jedynie "zredukować" spożycie alkoholu.

Przypomnijmy, od poniedziałku w UK ruszyły szczepienia preparatem opracowanym przez Uniwersytetu Oksfordzki i koncern AstraZeneca. Ta szczepionka jest tańsza i łatwiejsza w przechowywaniu w porównaniu do szczepionki Pfizera, które zaczęto podawać 8 grudnia. Jak podają brytyjskie media pierwszą dawkę przyjęło już ponad milion mieszkańców UK. Celem władz rządu brytyjskiego jest osiągnięcia tempa dwóch milionów szczepień tygodniowo.

KLIKNIJ TUTAJ! POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem