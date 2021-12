Zastrzelono mężczyznę z bronią w pobliżu Kensington Palace, siedziby księcia Williama i Kate

Policja została wezwana po tym, jak mężczyzna z bronią wszedł do banku i zakładów bukmacherskich w zachodnim Londynie. Napastnika udało się zatrzymać 15 minut później, gdy już był w samochodzie i znajdował się niedaleko Kensington Palace. Wtedy też padły strzały.

W sobotę o godzinie 15:04 policja otrzymała zgłoszenie dotyczące uzbrojonego mężczyzny, który wchodzi do banku i zakładów bukmacherskich niedaleko Marloes Road w Kensington. Następnie podejrzanego widziano, jak wsiada do samochodu i odjeżdża. Samochód z uzbrojonym napastnikiem został zatrzymany przez oficerów na skrzyżowaniu Kensington Road i Palace Gate, niedaleko Kensington Palace (siedziby księcia Williama i Kate).

Padły strzały, a mężczyzna z bronią został ranny. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni karetką pogotowia a także helikopterem, jednak mimo prób reanimacji, napastnik zmarł w wyniku ran postrzałowych o godzinie 16:08.

Met Police poinformowała, że próbuje ustalić tożsamość napastnika.

- Zamknięto ulice w rejonie na jakiś czas. Prosimy także, aby unikać okolicy. Zdarzenie nie jest traktowane jako atak terrorystyczny – podała policja.

Pinformowano również, że Kensington High Street pozostanie zamknięta przez całą noc.

Miejsce zdarzenia zostało otoczone ścisłym kordonem policyjnym. Na miejsce wysłano około 10 radiowozów. Osoby, które w momencie strzelaniny były w pobliżu, mówią o trzech głośnych strzałach z broni.

@BBCBreaking heard 3 loud bangs on Kensington road then the police filled the area…. Anyone knows what’s going on?