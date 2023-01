Zaskakujący wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii. Maleje ryzyko recesji?

Według oficjalnych danych brytyjska gospodarka nieoczekiwanie wzrosła w listopadzie 2022 roku, co zmniejszyło ryzyko wejścia kraju w recesję. ONS odnotowało wzrost o 0,1 proc., co było związane z dalszym wzrostem w sektorze usług pomimo gwałtownie rosnących kosztów utrzymania.

Eksperci stwierdzili, że do niewielkiego wzrostu gospodarczego, który nastąpił w listopadzie ubiegłego roku, przyczynił się sektor technologiczny oraz dobre wyniki sprzedażowe pubów i barów w związku z ożywieniem po zimowych mistrzostwach świata w Katarze.

Wynik 0,1-procentowego wzrostu gospodarczego w listopadzie jest niewielki i tak naprawdę mniejszy niż 0,5-procentowy wzrost PKB w październiku. Analitycy przewidywali jednak, że gospodarka skurczy się w listopadzie o 0,3 proc., dlatego listopadowy wynik był pozytywnym zaskoczeniem.

Jak podało z kolei Resolution Foundation, Wielka Brytania prawdopodobnie uniknęła recesji w 2022 roku dzięki „niespodziewanemu wzrostowi gospodarczemu” na poziomie 0,1 proc. w listopadzie.

Dyrektor ds. statystyk gospodarczych w ONS, Darren Morgan, powiedział:

- Gospodarka nieco wzrosła w listopadzie, a wzrost, do którego doszło w branży telekomunikacji i oprogramowania komputerowego, pomógł popchnąć gospodarkę do przodu. Puby i bary również dobrze sobie radziły, ponieważ ludzie wychodzili oglądać mecze mistrzostw świata. Zostało to częściowo obniżone dalszymi spadkami w niektórych branżach produkcyjnych, w tym w często nieobliczalnym przemyśle farmaceutycznym, a także spadkami w transporcie i w usługach pocztowych, częściowo z powodu strajków. Jednak w ciągu ostatnich trzech miesięcy gospodarka nadal się kurczyła – głównie pod wpływem dodatkowego Bank Holiday związanego z pogrzebem Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety we wrześniu.

Jonathan Moyes, szef badań inwestycyjnych w Wealth Club, powiedział, że ta wiadomość może przynieść nadzieję na nadchodzący rok.

- Wiele osób będzie zaskoczonych dzisiejszym ogłoszeniem. Widzieliśmy, jak detaliści zgłaszali lepsze niż oczekiwano raporty o zyskach za czwarty kwartał w ciągu ostatniego tygodnia i wydaje się, że usługi konsumenckie i usługi w szerszym zakresie pomogły brytyjskiej gospodarce przeciwstawić się ponurym oczekiwaniom. Może być za wcześnie, aby mówić o początku zwrotu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, ale wydaje się, że tworzy się cichy konsensus.

Tymczasem Rachel Reeves, kanclerz Partii Pracy w Gabinecie Cieni, powiedziała, że ​​niewielki wzrost nie jest jeszcze powodem do świętowania.

- Dzisiejsze wyniki to tylko kolejna strona w księdze niepowodzeń, czyli rekord torysów w zakresie wzrostu. Wiadomości o dalszych trudnościach ekonomicznych będą głęboko niepokojące dla rodzin, które już zmagają się z rosnącymi kosztami utrzymania - dodała.

Natomiast Bank Anglii ostrzegł, że Wielką Brytanię prawdopodobnie czeka długa recesja, którą definiują dwa kolejne kwartały spadku. Gospodarka skurczyła się o 0,3 proc. w trzecim kwartale między lipcem a wrześniem, a dane za okres od października do grudnia zostaną opublikowane w przyszłym miesiącu, potwierdzając, czy gospodarka weszła wtedy w recesję.

Office for Budget Responsibility razem z Bankiem Anglii ostrzegają, że „ryzyko recesji wciąż jest duże” i przewidują, że gospodarka skurczy się w pierwszej połowie 2023 r.

