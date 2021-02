Zaskakujący rozwód: Mężczyzna musi zapłacić byłej żonie £5 500 odszkodowania za wykonywanie większości obowiązków domowych

Mężczyzna nie przypuszczał, że rozwód będzie go tyle kosztował

Fot. Getty

Czy ten rozwód przejdzie do historii i stanie się sygnałem do zmiany kodeksów cywilnych na całym świecie? Być może, ponieważ trudno nie docenić faktu, że pewien sąd przyznał właśnie £5 500 odszkodowania na rzecz kobiety, która w trakcie trwania małżeństwa wykonywała większość obowiązków domowych.

Ten zupełnie bezprecedensowy wyrok został wydany przez Pekiński Sąd Okręgowy Fangshan, w sprawie rozwodowej niejakiego pana Chen i pani Wang. Para pobrała się w 2015 r., a w 2020 r. Chen wniósł pozew o rozwód. W trakcie rozwodu okazało się, że Chinka wykonywała podczas trwania małżeństwa wszystkie prace domowe, włącznie z opieką nad synem. A ponieważ w Chinach właśnie zaktualizowano kodeks cywilny, to prawo pozwoliło jej wystąpić z tego tytułu o odszkodowanie. Sąd Okręgowy Fangshan wydał wyrok zgodnie z duchem przepisów znowelizowanego kodeksu cywilnego i zasądził na rzecz pani Wang nie tylko miesięczne alimenty w wysokości 2 tys. juanów (ok. £218), ale także jednorazowe odszkodowanie w wysokości 50 tys. juanów z tytułu prowadzenia domu (ok. £5 500).

Praca domowa podlega wycenie

Wyrok pekińskiego sądu to zupełnie niespotykany przypadek, w którym prowadzenie domu (coś, co najczęściej przypada w udziale kobietom) zostało poddane wycenie. - Podział majątku między Chen i Wang dotyczył majątku rzeczowego, do którego nie można zaliczyć prac domowych Ale praca domowa stanowi niematerialną wartość majątkową – wskazał sędzia Feng Miao w uzasadnieniu wyroku.

Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że Chinki przeznaczają na wykonywanie obowiązków domowych blisko cztery godziny dziennie. To 2,5 razy więcej niż mężczyźni i nieco więcej niż wynosi średnia w krajach OECD.