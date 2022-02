Zaskakujące odkrycie naukowców. Co się dzieje w mózgu w czasie śmierci i tuż po niej?

Naukowcom udało się w momencie śmierci człowieka zarejestrować wysoką aktywność jego mózgu. Z badań opublikowanych w „Frontiers in Aging Neuroscience” wynika, że mózg w momencie śmierci może „odtwarzać” momenty z przeszłości.

Bardzo możliwe, że „życie przelatujące przed oczami” w chwili śmierci to nie wymysł. To, że do takiego procesu może dochodzić faktycznie, sugerują najnowsze spostrzeżenia naukowców.

Co się dzieje w mózgu w czasie śmierci?

W „Frontiers in Aging Neuroscience” opublikowano wnioski z badań pewnego pacjenta, który w wyniku upadku doznał uszkodzenia mózgu. Stan mężczyzny mimo operacji nadal się pogarszał i miał napady padaczkowe. Aby je monitorować, dr Raul Vicente z Uniwersytetu w Tartu w Estonii podłączył pacjenta do aparatury monitorującej aktywność mózgu. Wtedy doszło do zatrzymania akcji serca i zgonu pacjenta, jednak doktorowi udało się zarejestrować aktywność mózgu mężczyzny tuż przed, w czasie śmierci i po niej.

Naukowcy postanowili przeanalizować to, co zostało zaobserwowane przez dr Raula. Okazało się, że tuż przed śmiercią i po niej wykryto „zmiany w określonym paśmie oscylacji neuronowych, tak zwanych oscylacjach gamma, oraz innych jak oscylacje delta, theta, alfa i beta”.

Przywoływanie momentów z przeszłości

Badanie ujawniło aktywność mózgu osoby umierającej, która występuje także podczas śnienia, medytacji i przywoływania wspomnień. Wnioski okazały się rewolucyjne. Okazuje się, że nawet po śmierci, mózg przez jakiś czas jeszcze pozostaje aktywny, co podważa nasze rozumienie tego, kiedy kończy się życie i prowokuje kolejne pytania dotyczące świadomości, która być może nie jest tak ulotna, jak nam się wydaje.