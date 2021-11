Zaskakująca usługa w sklepie Asda. Piwo lane prosto z beczki czeka na klientów sieci w Buckinghamshire

Fot. Canva, Getty

Supermarket Asda wprowadził możliwość kupienia piwa lanego prosto z beczki. Oferta testowana jest na razie w jednym ze sklepów. Skąd taki pomysł brytyjskiej sieciówki?

Asda wprowadziła nową usługę jako pierwsza sieć w Wielkiej Brytanii. Od teraz robiąc zakupy w supermarkecie Asda Milton Keynes w Buckinghamshire, można kupić sobie alkohol lany z beczki, wybierając z listy aż 12 dostępnych piw i cydrów. Zakup możliwy jest oczywiście na wynos, do skonsumowania w domu.

Piwo lane prosto z beczki w sklepie Asda

Jaki motyw przyświeca wprowadzeniu tego rodzaju usługi? Za pomysłem Asdy stoi… ekologia. Usługa ma bowiem graniczyć zużycie butelek i puszek, w których standardowo sprzedawane są piwa i cydry. Zamiast kupować kolejne opakowanie, które następnie wylądowuje w koszu na śmieci, teraz cydry i piwa w sklepie Asda będzie można nalewać prosto do pojemników wielokrotnego użytku.

Piwo nalewane jest przez praconiwków prosto z beczek do szklanych pojemników – do wyboru są obecnie pojemniki o jedno- i dwulitrowe. Klienci mogą zatrzymać pojemniki i przynosić je do ponownego napełnienia przy kolejnych zakupach. Możliwe jest też oddanie pojemników z powrotem do sklepu – wtedy też sklep zwraca kaucję.

Jak na razie jest to dopiero program pilotażowy, wprowadzony na próbę w jednym sklepie w UK, ale jeśli się przyjmie, to prawdopodobnie lane piwo z beczki będzie dostępne w większej liczbie supermarketów w Wielkiej Brytanii. Asda zapowiedziała, że rozważy taką opcję w przyszłym roku, jeśli obecny program okaże się sukcesem.