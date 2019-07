Zasiłek Universal Credit jest niewystarczający, a rodzice zadłużają się, aby utrzymać dzieci

Organizacja charytatywna Save the Children alarmuje, że nowy system zasiłków zmusza rodziców pobierających Universal Credit do wzięcia pożyczek, aby mogli utrzymać swoje dzieci. W ten sposób osoby te zadłużają się na tysiące funtów i wpadają w spiralę zadłużenia.

Z badań przeprowadzonych przez organizację Save the Children wynika, że rodzice otrzymujący zasiłek Universal Credit muszą zadłużać się, aby móc utrzymać swoje dzieci. Okazuje się, że tysiące rodzin korzystających z pomocy socjalnej, wzięło pożyczki czekając ponad miesiąc na wypłatę zasiłku Universal Credit.

Organizacja apeluje, że część tych rodzin może wpaść w spiralę długów, zwłaszcza, że koszty związane z utrzymaniem dzieci są coraz wyższe.

Nichola jest samotną matką mieszkającą w Portslade (West Sussex) i przyznaje, że musiała pożyczyć pieniądze od swojej rodziny, a następnie wziąć pożyczkę, aby pokryć wydatki związane z opieką nad dzieckiem w czasie wakacji szkolnych.

- Jest to niewyobrażalny stres, zawsze jesteś do tyłu. Pożyczyłam pieniądze od rodziny w czasie ostatniej przerwy szkolnej. Gdy nie mogę zapłacić za opiekę nad dzieckiem, biorę dodatkowe wolne, teraz został mi jedynie tydzień do końca roku, a przed nami jeszcze sześciotygodniowe wakacje – narzeka kobieta.

Z przeprowadzonych badań wynika także, że nawet w przypadku rodziców, którzy uprawnieni są do darmowych godzin opieki przedszkolnej dla ich dzieci, koszty, które muszą ponosić, drastycznie wzrosły.

Jak mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Debts pomagającej Polakom:

- Sytuacja finansowa rodzin na Wyspach bywa bardzo trudna, szczególnie jeśli ich zarobki są niewielkie lub zmuszeni są korzystać ze świadczeń socjalnych, które okazują się niewystarczające. Niewiele osób potrafi przełamać wstyd i poprosić o pomoc, jednak warto to zrobić, gdyż na Wyspach istnieje wiele firm pomagających w oddłużaniu. Safe Debts pomaga zadłużonym Polakom. Dla każdego przygotowujemy indywidualny plan spłat, w których brane są pod uwagę możliwości finansowe osoby zadłużonej. Efekt jest taki, że po wynegocjowaniu przez firmę pośredniczącą warunków spłat długu, dana osoba pozostaje z jedną skonsolidowaną ratą.

