Zasiłek dla bezrobotnych w UK: Kto jest uprawniony do pobierania Jobseeker’s Allowance?

Groźba Brexitu sprawia, że wielu Polaków decyduje, albo poważnie zastanawia się nad powrotem do Polski. Przeprowadzka nie oznacza automatycznie utraty przyznanego w Wielkiej Brytanii zasiłku. Co zrobić,...

Zgodnie z tym, co twierdzi nowy przewodniczący nadzwyczajnej komisji ds. pracy i emerytur, Frank Field, osoby przewlekle chore są pytane przez pracowników opieki socjalnej o to, kiedy zamierzają umrzeć....

Osoby uprawnione do pobierania Universal Credit, który zastępuje sześć rodzajów świadczeń, mają teraz dostęp do swojego konta internetowego dotyczącego zasiłku powszechnego. Dzięki niemu mają wgląd w zestawienie...

Transfer zasiłku do Polski. Aby to zrobić, postaraj się o formularz U2

Posiadając zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii z powodzeniem można go transferować do Polski. Aby to jednak zrobić należy postarać się o formularz U2. Na co zatem trzeba zwrócić uwagę?