Zasiłek chorobowy powinien przysługiwać także najsłabiej zarabiającym. Czy Rishi Sunak naprawi „zepsuty” system?

Fot. Getty

Członkowie Trades Union Congress i Federation of Small Businesses wezwali Rishiego Sunaka do naprawy „zepsutego” systemu i objęcia zasiłkiem chorobowym także najsłabiej zarabiających. Obecnie nawet dwa miliony pracowników z niskimi pensjami w UK pozostaje w razie choroby bez pomocy finansowej ze strony państwa.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ustawowy zasiłek chorobowy - statutory sick pay – w wysokości £96,35 tygodniowo, przysługuje tylko pracownikom zarabiającym £120 tygodniowo lub więcej. A to oznacza, że bez pomocy finansowej ze strony państwa pozostają w razie choroby nawet dwa miliony nisko opłacanych pracowników, w tym głównie kobiet. Członkowie Trades Union Congress i Federation of Small Businesses wezwali właśnie Rishiego Sunaka do zniesienia tego niesprawiedliwego systemu i do „stworzenia skutecznego systemu zasiłków chorobowych w celu wsparcia ożywienia gospodarczego”.

Zmiany są potrzebne dla dobra gospodarki?

Apel Trades Union Congress i Federation of Small Businesses pojawił się na kilka dni przed ogłoszeniem przez Borisa Johnsona, rządowego planu „życia z Covidem”. Oczekuje się, że już nawet od przyszłego tygodnia rząd może zlikwidować przepisy zmuszające ludzi do samoizolacji w razie otrzymania pozytywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa. - Nikt nie powinien być zmuszany do wyboru pomiędzy robieniem rzeczy właściwej i izolowaniem się, a położeniem jedzenia na stole. Jednak miliony nisko opłacanych pracowników stają właśnie przed tym niemożliwym wyborem. Dwa lata po pandemii nadszedł czas, aby ministrowie przestali przymykać oczy na ten oczywisty problem i naprawili nasz zepsuty system zasiłków chorobowych. Zapewnienie wszystkim zasiłku chorobowego byłoby ważnym pierwszym [w tym kierunku] krokiem – zaznaczyła Frances O’Grady, sekretarz generalna TUC.