Zasady spożycia alkoholu w samolotach tanich linii Jet2

Jakie są zasady dotyczące spożywania i wnoszenia alkoholu na pokład samolotu tanich linii lotniczych Jet2?

Przypomnijmy, w połowie czerwca 2023 Ryanair wystosował informację do swoich pasażerów o nowych ograniczeniach dotyczących alkoholu na pokładzie lotów do Hiszpanii, które zostały wprowadzone w ramach walki z zachowaniami aspołecznymi, w tym lotów do Alicante, Barcelony, Ibizy, Malagi, Palmy i Teneryfy Południowej. Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych przez Ryanaira znajdziecie w obszernym artykule na ten temat pod tym linkiem: Ryanair wprowadza zakaz na bezcłowy alkohol dla pasażerów lecących z UK do tych miast.





Jak regulacje w tym względzie wyglądają w brytyjskich liniach lotniczych Jet2, niekoniecznie w sezonie wakacyjnym? Otóż władze tego taniego przewoźnika trzymają się surowych zasady odnośnie spożycia napojów wyskokowych na pokładzie. Zabronione jest wnoszenie alkoholu z zamiarem jego wypicia go podczas lotu. Jet2 zezwala jednak na spożywanie napojów alkoholowych zakupionych na pokładzie. Pasażerowie, którzy wnieśli do samolotu napoje zakupione na lotniskowej strefie bezcłowej, muszą dopilnować, aby pozostały one zamknięte i schowane, aż do lądowania.

Spożycie alkoholu w samolotach linii Jet2

„Prosimy, aby podczas lotu spożywać wyłącznie napoje alkoholowe zakupione na pokładzie. Jet2.com zastrzega sobie prawo do serwowania napojów alkoholowych według naszego wyłącznego uznania” - jak czytamy na oficjalnej strony Jet2.

Co więcej, tani przewoźnik z Wielkiej Brytanii zastrzega sobie prawo do wpuszczenia na pokład swojego samolotu pasażerowi, jeśli zachodzi podejrzenie iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków „w takim stopniu, że może to zagrażać bezpieczeństwu samolotu lub jego pasażerów”.

Jakie regulacje obowiązują w tym względzie?

Co więcej, każdemu na pokładzie maszyny latającej pod szyldem Jet2, kto zostanie uznany za osobę „niewłaściwie zachowującą się, działającą w sposób zakłócający spokój lub w inny sposób stwarzającą zagrożenie, lub niedogodność dla innych pasażerów albo członków załogi, lub personelu pokładowego”, można odmówić wstępu na lot lub usunąć z samolotu. Co więcej, niewłaściwie zachowanie na pokładzie może skutkować nałożeniem całkowitego zakazu latania tymi liniami.

Zaznaczmy to bardzo wyraźnie, polityka Jet2 w tym względzie nie odbiega od obowiązującego w branży lotniczej modelu. Podobne zasady obowiązują w konkurencyjnych tanich liniach lotniczych Ryanair, TUI i easyJet. Generalnie stanowią one, że jakikolwiek alkohol, który nie został zakupiony na pokładzie, nie może być spożywany podczas lotu.

